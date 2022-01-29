Fujifilm покупает завод по производству клеточных терапий за 100 млн долл.

Fujifilm сообщила, что приобретет завод по производству клеточных терапий у Atara Biotherapys за 100 млн долл. По словам компании, предприятие площадью более 8 тыс. квадратных метров в Таузенд-Оукс, Калифорния, может быть «с легкостью расширено» и способно производить клинические и коммерческие терапии, включая аллогенные Т-клеточные и CAR-T-иммунотерапии. Об этом сообщает издание FiercePharma.

В рамках сделки CDMO-подразделение компании, Fujifilm Diosynth, заключит долгосрочное производственное соглашение, чтобы поддержать производство линейки препаратов Atara. Она включает tabelecleucel для лечения вирус-положительного лимфопролиферативного заболевания Эпштейна —Барр после трансплантации.

Fujifilm заявила, что планирует предложить рабочие места нынешним 140 сотрудникам завода. «Коллективный опыт команды еще сильнее поддержит нашу позицию как CDMO мирового класса», — заявил генеральный директор Fujifilm Diosynth Мартин Мисон.

Atara торжественно открыла завод в июне 2018 года. Но два года спустя компания объединилась с Bayer для работы над готовой Т-клеточной иммунотерапией для лечения рака легких. И прошлом году Bayer объявила о планах строительства отдельного завода по клеточной терапии стоимостью 200 млн долл. в Беркли.

«Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для стратегических отношений с Fujifilm, — заявил генеральный директор Atara Паскаль Тушон. — Теперь мы с уверенностью сосредоточим наши…ресурсы на разработке и коммерциализации нашей линейки первых в своем роде терапевтических средств для лечения тяжелых заболеваний».

Для Fujifilm Diosynth новое предприятие станет дополнением к заводу по производству клеточной терапии в Колледж-Стейшн в Техасе, и еще одному, строящемуся в Уотертауне, в Массачусетсе. Три месяца назад компания также заложила фундамент крупного завода стоимостью 2 млрд долл. в Холли-Спрингс в Северной Каролине, на котором будут работать 725 сотрудников. Предприятие позиционируется как крупнейший завод по производству биопрепаратов в мире.

Николай Соколов

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