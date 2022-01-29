Росздравнадзор приостановил обращения препарата после смерти пациентов в Санкт-Петербурге

Росздравнадзор приостановил обращение препарата после смерти пациентов в больнице Санкт-Петербурга. При этом не уточняется, о каком препарате идет речь.

Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге после обследования желудка. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено.

Как писал «Медицинский вестник», после обследования желудка в одном из диагностических центров Выборгского района Санкт-Петербурга, четверо пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них впоследствии скончались. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также проводит проверку по фактам гибели пациентов, сообщается на сайте Федеральной службы.

«Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено», – указано в сообщении, при этом не уточняется, о каком препарате идет речь.

«Интерфакс» пишет, что у пациентов проводилось исследование желудка и желудочно-кишечного тракта препаратом с барием.

Елена Сидорова

pharmvestnik