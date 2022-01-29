Госзакупки влияющих на психику лекарств за семь лет снизились на 40% в упаковках

Госзакупки лекарств, влияющих на психическую деятельность, за семь лет сократились на 40% в натуральном выражении. В рублях объем рынка этих препаратов снижался более плавно – на 15%. При этом за эти годы значительно повысилась средняя стоимость лекарств — на 41%, следует из анализа «ФВ» по данным AlphaRM.
Объем закупок лекарств, влияющих на психическую деятельность, в январе — ноябре 2021 года составил 23 млн упаковок на сумму 8,3 млрд руб. В 2014 году было закуплено примерно 38 млн упаковок на сумму почти 10 млрд руб. За семь лет рынок в натуральном выражении снизился на 40%. В рублях сокращение составило более 15%.
Как снижался рынок
В обзоре анализировались две терапевтические группы по классификации EphMRA: психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения, и психолептики. Психоаналептики относятся к средствам, стимулирующим психическую деятельность, психолептики, напротив, подавляющие ее.
Источник: AlphaRM
Как выросла цена
За прошедшие семь лет средняя стоимость в госсегменте более всего повысилась на снотворные и седативные препараты. В эту группу входят такие лекарства, как «Корвалол», «Валокордин», «Валидол» и некоторые другие. Стоимость «Корвалола», к примеру, с 2014 года выросла в три раза, цена на «Валидол» — почти в 1,5 раза. Если в 2014 году «Корвалол» закупали в среднем по цене 12 руб. за упаковку, то в январе — ноябре 2021 года цена составляла около 38 руб. Ростом средней цены на снотворные и седативные препараты объясняется увеличение объема рынка в рублях на эту группу (+78%), в то время как в упаковках рынок снизился на 75%.
Среди закупаемых лекарств увеличение рынка в рублях также отмечается у нейролептиков – на 11%. Натуральный объем закупок на них снизился на 19%. Средняя цена нейролептиков выросла на 37% — до 475 руб. за упаковку.
Единственной терапевтической группой, в которой средняя стоимость лекарств снизилась в исследуемый период, были нейротоники. На закупку этих препаратов государство потратило на 32% меньше, чем в январе — ноябре 2014 года. Средняя цена нейротоников при этом за семь лет снизилась на 23%. В группу входят такие бренды, как «Мексидол», «Фенибут» и др. По данным AlphaRM, средняя цена на упаковку «Мексидола» в закупках за семь лет снизилась более чем на 70%. За 11 месяцев 2021 года стоимость упаковки при закупке этого лекарства составляла примерно 94 руб.
Кто закупает
Основную массу психолептиков и психоаналептиков в январе — ноябре 2021 года закупали стационары – 54,3% в стоимостном выражении. Более 24% приходится на региональную льготу, около 11% — на федеральную. В 2014 году распределение закупок по характеру было иным – почти 71% закупок оттягивали больницы, доля региональной льготы составляла около 8%.
Что закупают
За 11 месяцев 2021 года больше денег было потрачено на закупку психолептиков (63% от объема закупок). В эту группу входят: нейролептики, транквилизаторы и снотворные препараты. Большую часть рынка из перечисленных средств занимают антипсихотические лекарства (нейролептики) – более 54%. Основной препарат среди нейролептиков, который закупался в январе — ноябре 2021 года, – палиперидон, занявший около 20% рынка в рублях. Лекарство применяется для лечения шизофрении. В 2014 году в группе нейролептиков лидировал препарат рисперидон.
В госзакупках МНН палиперидон представлено тремя брендами: «Ксеплион», «Тревикта» и «Инвега». Все перечисленные марки принадлежат компании Johnson & Johnson. Первые две марки закупаются в виде суспензии для внутримышечного введения. «Инвега» производится в виде таблеток. Все три препарата пролонгированного действия. Максимальную долю среди лекарств с палиперидоном в отчетный период занимал «Ксеплион» – около 70%.
Среди препаратов, стимулирующих психическую деятельность, лидируют ноотропные средства. В общих закупках лекарств, влияющих на психику, ноотропы занимали в январе — ноябре 2021 года долю в 16,4%. Лидирующее МНН в группе по стоимостному объему — церебролизин (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи) с созвучным брендом «Церебролизин» (держатель регистрационного удостоверения австрийская компания EVER Neuro Pharma, GmbH). Среди ноотропных средств этот препарат занимает более 38% рынка в рублях. Бренд «Церебролизин» зарегистрирован в России в 2007 году. Схожий с ним препарат, содержащий в составе полипептиды коры головного мозга скота, «Кортексин» зарегистрирован в 2009 году. Бренд принадлежит отечественной компании «Герофарм». «Кортексин» занимает второе место среди ноотропных средств.
|Лидирующие МНН в разных группах в госсегменте лекарств, влияющих на психическую деятельность, в январе-ноябре 2021 года
|Терапевтическая группа
|EphMRA-группа третьего уровня
|Доля группы в госсегменте психоаналептиков и психолептиков, %
|Лидирующее МНН в группе
|Бренды с лидирующим МНН в январе-ноябре 2021
|Препараты стимулирующие психическую деятельность (психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения)
|Ноотропы
|16,4
|Церебролизин
|Церебролизин
|Нейротоники и препараты, действующие на нервные окончания
|15,1
|Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота
|Цитофлавин
|Антидепрессанты и стабилизаторы настроения
|5,1
|Агомелатин
|Агтеминол, Вальдоксан
|Психостимуляторы
|0,001
|—
|Церебрум композитум н
|Препараты подавляющие психическую деятельность (психолептики)
|Антипсихотические препараты (нейролептики)
|54,4
|Палиперидон
|Ксеплион, Тревикта, Инвега
|Снотворные и седативные препараты
|5,8
|Дексмедетомидин
|Байдексан, Дексдор, Дексмедетомидин, Дексмедетомидин Калцекс, Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма, Дексмедин, Дексто
|Транквилизаторы (анксиолитики)
|3,4
|Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
|Транквезипам, Феназепам, Фензитат, Фенорелаксан, Элзепам
|Источник: AlphaRM
Если рассматривать лидирующие действующие вещества в обеих группах (психоаналептики и психолептики), то в первую тройку совокупного рейтинга входят МНН: палиперидон, рисперидон и инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота. Лидирующее МНН палиперидон, как упоминалось выше, представлено тремя брендами. Занимающий вторую строчку в рейтинге рисперидон входит в состав 14 марок. А комбинированный препарат инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота является действующим веществом бренда «Цитофлавин». Препараты палиперидон и рисперидон относятся к нейролептикам. Бренд «Цитофлавин» обладает антигипоксической и антиоксидантной активностью и входит в группу нейротоников.
В лидирующей десятке четыре лекарства относятся к психостимуляторам, остальные, напротив, принадлежат к веществам, угнетающим психику. Закупки препаратов из первой десятки составляют более 66% рынка в рублях. В натуральном выражении на ТОР10 приходится менее половины закупок.
Значительные изменения в закупках за семь исследуемых лет произошли у нескольких препаратов. Например, нейролептик хлорпромазин. Его закупки за семь лет увеличились в рублях более чем в два раза, однако в упаковках по итогам 11 месяцев 2021 года его закупили на 24% меньше, чем в тот же период 2014 года. Прирост закупок в рублях позволил лекарству подняться на четвертую строчку рейтинга МНН.
Также за семь лет отмечен прирост закупок у дексмедетомидина (применятся для седации в анестезиологии). Препарат в 2014 году занимал 18 строчку, в прошлом году его позиция в рейтинге была восьмая. За все анализируемые годы добавились еще восемь производителей данного лекарства. В 2014 году в госзакупках дексмедетомидина участвовала только одна корпорация.
В ТОР10 также можно выделить значительное – на 55% – снижение закупок антиоксидантного средства этилметилгидроксипиридина сукцинат за эти годы. Чаще всего в январе — ноябре 2021 года с данным МНН закупали бренд «Мексидол» (производства «Фармасофт» ) – более 36% натурального объема в рамках МНН. Но в рублях лидирует другая марка – «Проинин» компании «Р-Фарм», около 34% рынка МНН. В 2014 году «Мексидол» занимал 78% закупок в рублях с данным МНН.
В десятке лидирующих действующих веществ только два препарата не входят в список ЖНВЛП: клозапин и дексмедетомидин. Закупки обоих за семь лет увеличились: клозапина на 28%, дексмедетомидина на 206% в рублях.
|ТОР10 МНН на рынке госзакупок лекарств, влияющих на психическую деятельность, в январе-ноябре 2021 года
|Рейтинг
|МНН
|Количество производителей
|Прирост закупок январь-ноябрь 2021/январь-ноябрь 2014, %
|Наличие в списке ЖНВЛП
|Январь-ноябрь 2021
|Январь-ноябрь 2014
|Январь-ноябрь 2014
|Январь-ноябрь 2021
|1
|7
|Палиперидон
|1
|1
|133
|ЖНВЛП
|2
|2
|Рисперидон
|21
|17
|7
|ЖНВЛП
|3
|4
|Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота
|1
|1
|7
|ЖНВЛП
|4
|12
|Хлорпромазин
|2
|3
|138
|ЖНВЛП
|5
|3
|Церебролизин
|1
|1
|-23
|ЖНВЛП
|6
|1
|Этилметилгидроксипиридина сукцинат
|10
|18
|-55
|ЖНВЛП
|7
|8
|Клозапин
|5
|6
|28
|не ЖНВЛП
|8
|18
|Дексмедетомидин
|1
|9
|206
|не ЖНВЛП
|9
|5
|Кветиапин
|15
|14
|-59
|ЖНВЛП
|10
|9
|Полипептиды коры головного мозга скота
|1
|1
|-25
|ЖНВЛП
|Источник: AlphaRM