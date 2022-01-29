Госзакупки влияющих на психику лекарств за семь лет снизились на 40% в упаковках

Объем закупок лекарств, влияющих на психическую деятельность, в январе — ноябре 2021 года составил 23 млн упаковок на сумму 8,3 млрд руб. В 2014 году было закуплено примерно 38 млн упаковок на сумму почти 10 млрд руб. За семь лет рынок в натуральном выражении снизился на 40%. В рублях сокращение составило более 15%.

Как снижался рынок

В обзоре анализировались две терапевтические группы по классификации EphMRA: психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения, и психолептики. Психоаналептики относятся к средствам, стимулирующим психическую деятельность, психолептики, напротив, подавляющие ее.

Источник: AlphaRM

Как выросла цена

За прошедшие семь лет средняя стоимость в госсегменте более всего повысилась на снотворные и седативные препараты. В эту группу входят такие лекарства, как «Корвалол», «Валокордин», «Валидол» и некоторые другие. Стоимость «Корвалола», к примеру, с 2014 года выросла в три раза, цена на «Валидол» — почти в 1,5 раза. Если в 2014 году «Корвалол» закупали в среднем по цене 12 руб. за упаковку, то в январе — ноябре 2021 года цена составляла около 38 руб. Ростом средней цены на снотворные и седативные препараты объясняется увеличение объема рынка в рублях на эту группу (+78%), в то время как в упаковках рынок снизился на 75%.

Среди закупаемых лекарств увеличение рынка в рублях также отмечается у нейролептиков – на 11%. Натуральный объем закупок на них снизился на 19%. Средняя цена нейролептиков выросла на 37% — до 475 руб. за упаковку.

Единственной терапевтической группой, в которой средняя стоимость лекарств снизилась в исследуемый период, были нейротоники. На закупку этих препаратов государство потратило на 32% меньше, чем в январе — ноябре 2014 года. Средняя цена нейротоников при этом за семь лет снизилась на 23%. В группу входят такие бренды, как «Мексидол», «Фенибут» и др. По данным AlphaRM, средняя цена на упаковку «Мексидола» в закупках за семь лет снизилась более чем на 70%. За 11 месяцев 2021 года стоимость упаковки при закупке этого лекарства составляла примерно 94 руб.

Кто закупает

Основную массу психолептиков и психоаналептиков в январе — ноябре 2021 года закупали стационары – 54,3% в стоимостном выражении. Более 24% приходится на региональную льготу, около 11% — на федеральную. В 2014 году распределение закупок по характеру было иным – почти 71% закупок оттягивали больницы, доля региональной льготы составляла около 8%.

Что закупают

За 11 месяцев 2021 года больше денег было потрачено на закупку психолептиков (63% от объема закупок). В эту группу входят: нейролептики, транквилизаторы и снотворные препараты. Большую часть рынка из перечисленных средств занимают антипсихотические лекарства (нейролептики) – более 54%. Основной препарат среди нейролептиков, который закупался в январе — ноябре 2021 года, – палиперидон, занявший около 20% рынка в рублях. Лекарство применяется для лечения шизофрении. В 2014 году в группе нейролептиков лидировал препарат рисперидон.

В госзакупках МНН палиперидон представлено тремя брендами: «Ксеплион», «Тревикта» и «Инвега». Все перечисленные марки принадлежат компании Johnson & Johnson. Первые две марки закупаются в виде суспензии для внутримышечного введения. «Инвега» производится в виде таблеток. Все три препарата пролонгированного действия. Максимальную долю среди лекарств с палиперидоном в отчетный период занимал «Ксеплион» – около 70%.

Среди препаратов, стимулирующих психическую деятельность, лидируют ноотропные средства. В общих закупках лекарств, влияющих на психику, ноотропы занимали в январе — ноябре 2021 года долю в 16,4%. Лидирующее МНН в группе по стоимостному объему — церебролизин (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи) с созвучным брендом «Церебролизин» (держатель регистрационного удостоверения австрийская компания EVER Neuro Pharma, GmbH). Среди ноотропных средств этот препарат занимает более 38% рынка в рублях. Бренд «Церебролизин» зарегистрирован в России в 2007 году. Схожий с ним препарат, содержащий в составе полипептиды коры головного мозга скота, «Кортексин» зарегистрирован в 2009 году. Бренд принадлежит отечественной компании «Герофарм». «Кортексин» занимает второе место среди ноотропных средств.

Лидирующие МНН в разных группах в госсегменте лекарств, влияющих на психическую деятельность, в январе-ноябре 2021 года Терапевтическая группа EphMRA-группа третьего уровня Доля группы в госсегменте психоаналептиков и психолептиков, % Лидирующее МНН в группе Бренды с лидирующим МНН в январе-ноябре 2021 Препараты стимулирующие психическую деятельность (психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения) Ноотропы 16,4 Церебролизин Церебролизин Нейротоники и препараты, действующие на нервные окончания 15,1 Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота Цитофлавин Антидепрессанты и стабилизаторы настроения 5,1 Агомелатин Агтеминол, Вальдоксан Психостимуляторы 0,001 — Церебрум композитум н Препараты подавляющие психическую деятельность (психолептики) Антипсихотические препараты (нейролептики) 54,4 Палиперидон Ксеплион, Тревикта, Инвега Снотворные и седативные препараты 5,8 Дексмедетомидин Байдексан, Дексдор, Дексмедетомидин, Дексмедетомидин Калцекс, Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма, Дексмедин, Дексто Транквилизаторы (анксиолитики) 3,4 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин Транквезипам, Феназепам, Фензитат, Фенорелаксан, Элзепам Источник: AlphaRM

Если рассматривать лидирующие действующие вещества в обеих группах (психоаналептики и психолептики), то в первую тройку совокупного рейтинга входят МНН: палиперидон, рисперидон и инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота. Лидирующее МНН палиперидон, как упоминалось выше, представлено тремя брендами. Занимающий вторую строчку в рейтинге рисперидон входит в состав 14 марок. А комбинированный препарат инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота является действующим веществом бренда «Цитофлавин». Препараты палиперидон и рисперидон относятся к нейролептикам. Бренд «Цитофлавин» обладает антигипоксической и антиоксидантной активностью и входит в группу нейротоников.

В лидирующей десятке четыре лекарства относятся к психостимуляторам, остальные, напротив, принадлежат к веществам, угнетающим психику. Закупки препаратов из первой десятки составляют более 66% рынка в рублях. В натуральном выражении на ТОР10 приходится менее половины закупок.

Значительные изменения в закупках за семь исследуемых лет произошли у нескольких препаратов. Например, нейролептик хлорпромазин. Его закупки за семь лет увеличились в рублях более чем в два раза, однако в упаковках по итогам 11 месяцев 2021 года его закупили на 24% меньше, чем в тот же период 2014 года. Прирост закупок в рублях позволил лекарству подняться на четвертую строчку рейтинга МНН.

Также за семь лет отмечен прирост закупок у дексмедетомидина (применятся для седации в анестезиологии). Препарат в 2014 году занимал 18 строчку, в прошлом году его позиция в рейтинге была восьмая. За все анализируемые годы добавились еще восемь производителей данного лекарства. В 2014 году в госзакупках дексмедетомидина участвовала только одна корпорация.

В ТОР10 также можно выделить значительное – на 55% – снижение закупок антиоксидантного средства этилметилгидроксипиридина сукцинат за эти годы. Чаще всего в январе — ноябре 2021 года с данным МНН закупали бренд «Мексидол» (производства «Фармасофт» ) – более 36% натурального объема в рамках МНН. Но в рублях лидирует другая марка – «Проинин» компании «Р-Фарм», около 34% рынка МНН. В 2014 году «Мексидол» занимал 78% закупок в рублях с данным МНН.

В десятке лидирующих действующих веществ только два препарата не входят в список ЖНВЛП: клозапин и дексмедетомидин. Закупки обоих за семь лет увеличились: клозапина на 28%, дексмедетомидина на 206% в рублях.