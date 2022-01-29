FDA одобрило первую терапию от рака на основе технологии Т-клеточных рецепторов

Американский медицинский регулятор FDA одобрил первый препарат для лечения рака на основе технологии Т-клеточных рецепторов.

FDA одобрила первый терапевтический препарат, основанный на технологии Т-клеточных рецепторов (TCR), сообщает PharmaPhorum. Средство разработала компания Immunocore.

Препарат представляет собой биспецифический активатор Т-клеток (BiTE). Он состоит из растворимого рецептора TCR, который нацелен на белок gp100, который экспрессируется в большинстве линий меланомных клеток. Он будет использоваться в качестве лечения при нерезектабельной или метастатической увеальной меланоме.

По словам Immunocore, это не только первый TCR, но и первый BiTE-препарат, одобренный для лечения солидной опухоли, и первый одобренный препарат для лечения увеальной меланомы — формы рака, поражающей глаза.

Исследование Kimmtrak под названием IMCgp100-202, которое подтвердило его одобрение FDA, показало годовую общую выживаемость в 73% у пациентов с увеальной меланомой, получавших препарат Immunocore. В группе, получавшей стандартное лечение — ингибиторы иммунных контрольных точек, используемые для других форм меланомы, такие как «Китруда» от MSD и «Ервой» от Bristol-Myers Squibb, или химиотерапию, — выживаемость составила 58%.

Эти результаты стали важной вехой не только для лечения увеальной меланомы, но и для иммунотерапии рака в целом, пишет издание. Это первое опорное исследование, показавшее явное превосходство терапии над ингибиторами PD1/PD-L1 при солидных опухолях.

«Каждый год в США у сотен людей диагностируют метастатическую увеальную меланому, для которой до сих пор не было одобренных вариантов лечения», — заявил исполнительный директор Immunocore Бахиджа Джаллал.

«Kimmtrak — это первая терапия, демонстрирующая преимущество в выживаемости пациентов с этим заболеванием, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать ее доступной как можно быстрее», — добавил он.

Николай Соколов

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