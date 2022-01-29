Росздравнадзор будет отслеживать информацию о лекарственном обеспечении больных COVID-19

Росздравнадзор будет собирать информации по лекарственному обеспечению больных коронавирусом и предоставлять ее оперативной группе, созданной для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового варианта коронавируса «Омикрон».

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент организации деятельности оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового варианта коронавируса «Омикрон», сообщается на сайте кабинета министров.

Всего в новой структуре 42 человека. Куратором назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос.

В состав группы также вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны.

Так, оценка развития эпидситуации, анализ охвата населения тестированием на ковид будут проводиться на основе сведений Роспотребнадзора.

Росздравнадзор будет собирать и предоставлять информацию по лекарственному обеспечению больных коронавирусом.

Минздрав отчитается о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, а также об обеспеченности больниц кислородом, медицинскими кадрами и т.д.

На основе данных Минпромторга будет анализироваться объем производства тест-систем.

Татьяна Голикова утвердила персональный состав представителей регионов, которые войдут в состав оперативной рабочей группы.

26 января сообщалось, что правительство дополнительно направило регионам свыше 20 млрд руб. на лекарства для больных с COVID-19. Из них более 15 млрд руб. пойдет на закупку незарегистрированных в России лекарств молнупиравир (MSD) и тиксагевимаб+цилгавимаб (Pfizer).

Елена Сидорова

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