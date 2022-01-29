Приобретенные благотворителями лекарства предложили исключать из тарифа ОМС

Депутаты Госдумы РФ подготовили проект поправок в 326-ФЗ «Об ОМС», согласно которому стоимость лекарств, закупленных не за счет ОМС, будет исключаться при оплате законченного случая лечения в условиях стационара. Инициативе предшествовало разрешение Минздрава РФ на использование дорогостоящих препаратов, приобретенных за счет благотворительных фондов или самих пациентов. Депутаты Госдумы РФ подготовили проект поправок в 326-ФЗ «Об ОМС», согласно которому стоимость лекарств, закупленных не за счет ОМС, будет исключаться при оплате законченного случая лечения в условиях стационара. Инициативе предшествовало разрешение Минздрава РФ на использование дорогостоящих препаратов, приобретенных за счет благотворительных фондов или самих пациентов.

О законопроекте рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Минздраве и Федеральном фонде ОМС (ФФОМС).

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить 326-ФЗ положениями, которые позволят устанавливать тарифы ОМС на стационарное лечение «дифференцированно», в зависимости от того, как были приобретены препараты. Эта поправка призвана исключить как избыточные расходы системы ОМС на лечение, так и ситуации, когда клиники не выставляют счета, опасаясь штрафных санкций со стороны фондов ОМС и страховых компаний. Инициатива, подчеркивают авторы проекта, позволит повысить эффективность расходования средств ОМС и обеспечит «надлежащий баланс интересов страховщика (ФФОМС) и медицинских организаций».

Среди препаратов, вызывающих трудности с оплатой счетов ОМС, депутаты отмечают лекарства из программы «14 ВЗН», орфанные препараты, а также дорогостоящие лекарства, закупаемые фондом «Круг добра» и другими благотворительными организациями.

Об отсутствии регламентированной схемы оплаты лекарственной терапии по ОМС с использованием нескольких источников финансирования говорили в Счетной палате РФ. В своем отчете о состоянии системы ОМС аудиторы писали, что препараты и лекарства из льготных программ по законодательству могут применяться только в амбулаторных условиях, но в реальности некоторые из препаратов требуют введения в стационаре. Клинико-статистические группы такие случаи никак не отражают.

В некоторых регионах существует регламент оплаты лекарственной терапии с использованием нескольких источников финансирования. Например, в Свердловской области есть КСГ «Лекарственная терапия препаратами, полученными по программам льготного лекарственного обеспечения или за счет других источников», применяемая в дневном стационаре.

В тарифном соглашении Санкт-Петербурга отдельно обозначено, что некоторые из тарифов на лечение COVID-19 не применяются, если препараты (моноклональные антитела и ремдесивир) куплены пациентами самостоятельно. Наоборот, обозначена возможность использовать купленные не за счет ОМС лекарства при применении тарифов на лечение злокачественных новообразований без специальной противоопухолевой терапии.

Разработке законопроекта предшествовали поправки в Правила ОМС, которые отменили санкции за использование медорганизациями в стационарных условиях лекарств, купленных за счет пациента либо сторонними организациями.

В декабре на тему сочетания различных источников бюджета при оплате лекарственной терапии высказалась глава ФФОМС Елена Чернякова. Использование препаратов, закупаемых благотворительными фондами, она назвала «своего рода соплатежами» и предположила, что для препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных и необходимых, а также не укладываются в экономику медучреждения по клинико-статистическим группам, могут использоваться программы добровольного медицинского страхования.

Фото: creatium.io

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