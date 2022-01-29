ОНФ попросил ФАС проверить цены на ПЦР-тестирование в частных лабораториях

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой провести проверку лабораторий «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб» из-за обнаруженной ОНФ высокой стоимости проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 (в среднем по стране – 1,67 тысячи рублей) и в случае выявления нарушений предписать снизить цены до 800–1 000 рублей. Летом 2021 года ФАС проводила подобную проверку, но нарушений не нашла. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой провести проверку лабораторий «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб» из-за обнаруженной ОНФ высокой стоимости проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 (в среднем по стране – 1,67 тысячи рублей) и в случае выявления нарушений предписать снизить цены до 800–1 000 рублей. Летом 2021 года ФАС проводила подобную проверку, но нарушений не нашла.

С 18 по 19 января 2022 года представители ОНФ посетили 477 лабораторий в 204 населенных пунктах 85 регионах России. Выяснилось, что в 13 субъектах ПЦР-тестирование на COVID-19 стоит дороже 2 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и еще девяти регионах цена на процедуру была выше 2,5 тысячи рублей. В целом по стране, отметили в ОНФ, цены на тестирование варьируются от 800 рублей (в Томской области) до 4,7 тысячи рублей (в Ненецком автономном округе).

«В частных лабораториях стоимость теста для граждан в два-три раза выше, чем в рамках ОМС. Вероятно, высокие цены на тесты ПЦР установлены из-за коллективного доминирования частных лабораторий в отдельных субъектах», – делает вывод ОНФ в обращении в ФАС.

В «Инвитро» ответили, что за последние полгода в их офисах в некоторых регионах России тарифы на ПЦР-тестирование были снижены на 50%. В компании подчеркнули, что стоимость услуги зависит от нескольких факторов – цен на реагенты, расходов на амортизацию лабораторного оборудования, зарплат сотрудников, логистики и трат на средства индивидуальной защиты.

Гендиректор лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина добавила, что сумма, которую иногда называют себестоимостью тестов и используют как аргумент для снижения розничной цены, является стоимостью только реагентов для ПЦР-исследований и представляет собой «далеко не самую значительную долю» в себестоимости тестирования. Например, комплект защитных средств для лаборантов стоит 2–2,5 тысячи рублей, по правилам их нужно менять через каждые четыре часа.

В июне 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору взять на контроль проблему необоснованного роста цен на ПЦР-тестирование и затягивание получения их результатов. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина дать поручение ФАС проверить случаи подорожания тестов.

В ФАС в конце июня заявили, что антимонопольная служба после обращений граждан с заявлениями о росте стоимости на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела направила в медорганизации запросы и начала изучать предоставленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг.

Опрошенные Vademecum частные лаборатории настаивали, что стоимость ПЦР-тестов не менялась и повышать цену они не намерены. В ГК «Медси», например, говорили, что, напротив, планируется снижение стоимости анализов на COVID-19. В середине июля ФАС отчиталась, что в ходе проверки не выявила нарушений, связанных с ростом цен на ПЦР-тестирование.

В середине декабря 2021 года стало известно, что по просьбе членов Комитета Госдумы по безопасности ФАС снова проверит стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус в частных клиниках и лабораториях. Депутаты отмечали, что исследования в таких медорганизациях стоят от 1,5 тысячи рублей при себестоимости тестового набора 150–300 рублей. О результатах этой проверки не сообщалось.