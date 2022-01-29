Ассоциации интернет-ритейлеров выступили против ужесточения правил онлайн-торговли БАДами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на рассмотрение законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продаются несертифицированные БАДы. По мнению авторов петиции, документы содержат избыточные ограничения и нуждаются в обсуждении с представителями отрасли и доработке. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на рассмотрение законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продаются несертифицированные БАДы. По мнению авторов петиции, документы содержат избыточные ограничения и нуждаются в обсуждении с представителями отрасли и доработке.

Речь в обращении идет о двух законопроектах, которые были внесены в Госдуму в 2021 году. В июне депутаты Сергей Неверов и Александр Петров предложили документ, позволяющий Роскомнадзору без суда блокировать сайты, продающие БАДы, торговля которыми ограничена или запрещена. Законопроект прошел первое чтение. В декабре депутат Сергей Леонов внес в Госдуму еще один законопроект, предполагающий распространение правила внесудебной блокировки сайта на любые товары и услуги, не соответствующие требованиям законодательства. Впрочем, этим проектом владельцам сайтов предоставляется возможность избежать блокировки, самостоятельно удалив такую информацию в течение 48 часов после получения предупреждения.

Авторы законотворческих инициатив обсуждают с профильными ведомствами формат реагирования на нарушения – блокировку отдельных страниц с конкретными товарами или всего ресурса, в том числе маркетплейса, писал Forbes в январе 2022 года. Депутат Петров по этому поводу сообщал, что Минпромторг разработал поправки к первому законопроекту, исключающие возможность полной блокировки маркетплейсов: доступ будет закрываться к конкретным страницам. Разработчики законопроекта уже готовы исключить из документа соцсети, через которые магазины также торгуют своими товарами.

По информации «Коммерсанта», вариант с блокировкой всего сайта в Wildberries считают избыточной мерой. В «Яндексе» полагают, что нововведения могут отразиться на работе десятков тысяч предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах.

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд Ижевска признал запрещенной информацию о продаже БАДов на «Яндекс.Маркете», «Сбермегамаркете», «Сбер Еаптеке» и AliExpress. В суд обратилась организация «Общественная потребительская инициатива», обнаружившая на сервисах товары с запрещенными компонентами. Тогда в «Яндекс.Маркете» указывали, что партнеры маркетплейса размещают свои товары самостоятельно, а автоматизация проверки товаров затруднена – например, из-за встречаемого несоответствия названий сильнодействующих веществ в нормативных документах и в составе БАДов.

Участники рынка, по данным «Коммерсанта», полагают, что первый законопроект является частью кампании производителя БАДов «Эвалар» против американского маркетплейса iHerb. Российский сайт компании недавно был заблокирован по решению Центрального районного суда Барнаула, который признал информацию на сайте iHerb запрещенной на территории РФ. Российский ресурс интернет-ритейлера 26 января появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. На момент публикации доступ к сайту не ограничен, а интернет-магазин принимает заказы.

Обращение в суд по поводу информации на iHerb инициировала Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль». Ее директор Николай Якушев – бывший директор компании «Биореформатор», дочерней структуры «Эвалара». Председатель совета директоров «Эвалара» Наталия Прокопьева считает, что рассматривать инициативу депутатов как проекцию интересов тех или иных участников рынка неуместно.