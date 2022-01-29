«Мир-Фарм» исследует препарат на основе молнупиравира

Обнинская химико-фармацевтическая компания (входит в группу компаний «Мир-Фарм») получила одобрение от Минздрава РФ на проведение третьей фазы клинических исследований препарата на основе молнупиравира. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

«Многоцентровое, двухэтапное, открытое на первом этапе и двойное слепое на втором этапе исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата молнупиравир, капсулы 200 мг у взрослой популяции», – сообщается в протоколе.

Исследования будут проведены на базе четырех медицинских учреждений Москвы с участием 416 пациентов. Планируется, что испытания завершатся 1 декабря 2023 года.

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (ЗАО «БХФК») – это современная производственная площадка в городе Обнинске (Калужская область). «Мир-Фарм» – международная группа компаний с собственными R&D (НИР/НИОКР) центрами и производством в России и Евросоюзе.

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gxpnews