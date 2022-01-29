Препарат «Дельтиба» от туберкулеза в России будет стоить дешевле в 19 раз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противотуберкулезный препарат «Дельтиба», которую заявил производитель «Р-Фарм». Она будет в 19 раз ниже, чем в референтных странах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Снижение стало возможным благодаря расширению перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Препарат относится к международному непатентованному наименованию деламанид, которое с 2022 года включено в этот перечень», – говорится в сообщении.

Согласно данным из базы решений службы, одна пачка препарата «Дельтиба» будет стоить 6312,68 рубля.

Препарат «Дельтиба» для лечения резистентного туберкулеза был разработан японской компанией Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., сейчас производится группой компаний «Р-Фарм». Как стало известно ранее, лекарственное средство прошло процедуру ввода в гражданский оборот, включающую дополнительное тестирование с привлечением независимой лаборатории Росздравнадзора.

ФАС также отменила согласованные ранее цены на препарат «Клопидогрел-Тева» и согласовала цену на противоопухолевое лекарство «Кабатэкс».

gxpnews