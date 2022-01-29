«Вектор» ответил на выводы об отрицательной эффективности «ЭпиВакКороны»

Создавшие вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что выводы петербургских ученых об отрицательной активности препарата преждевременны.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель центра, такие результаты возможно связаны с недостаточным объемом выборки, а также с тем, что вакцину обычно выбирают пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями, так как стараются свести к минимуму побочные эффекты.

Согласно исследованию, эффективность «Спутника» против дельта-штамма COVID-19 составила 58%, «Спутника Лайт» – 50%, «КовиВака» – 38%, а «ЭпиВакКороны» – минус 40%. Как пояснили в институте междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге, отслеживать непривитых и переболевших без симптомов было невозможно, поэтому все расчеты «немного смещены в сторону занижения эффективности», то есть реальная эффективность препаратов выше, чем показали выводы исследования. Отрицательная активность «ЭпиВакКороны» означает, что риск болезни среди привившихся этой вакциной оказался выше, чем для непривитых.

«Представленные в препринте результаты не обеспечивают необходимой статистической значимости для того, чтобы делать выводы не только об эффективности вакцинации «ЭпиВакКороной», но и другими вакцинами», – подчеркнули в центре «Вектор».

Создатели вакцины считают, что ошибка, вероятно, заключается в «крайне низкой мощности исследования ввиду малого охвата населения вакцинацией в отсутствие при этом обоснования размера выборки».

В исследование попали две выборки. В одну вошли 1198 человек с симптомами коронавируса и подтвержденным диагнозом, которые с 6 по 14 октября 2021 года прошли КТ в частном мединституте имени Березина. Во вторую выборку вошли 2247 петербуржцев, в том числе полностью привитых. Их в эти же дни опрашивали на наличие антител, среди них было 28 вакцинированных «ЭпиВакКороной».

«Вектор» в феврале ожидает от Минздрава заказ на производство «ЭпиВакКороны». Минздрав России приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили ранее «Ведомости».

gxpnews