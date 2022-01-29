Пациентам с COVID-19 не назначали дорогостоящие препараты

Пациенты, умершие из-за COVID-19, в ряде регионов почти в 60% случаев не получали рекомендованную при тяжелом течении заболевания терапию. В некоторых случаях родственники сами покупали их, сообщили в Общественном совете при Росздравнадзоре. Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что получали сообщения о нарушениях при лекарственном обеспечении пациентов.

Во время экспертиз медицинской документации умерших от COVID-19 россиян выяснилось, что в некоторых регионах почти в 60% случаев им не назначались внесенные в методические рекомендации Минздрава ингибиторы янус-киназ и моноклональные антитела. Об этом «Медицинскому вестнику» рассказал член Общественного совета при Росздравнадзоре, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко со ссылкой на итоги проверок смертей порядка 800 пациентов с коронавирусом в 35 регионах.

Старченко обратил внимание на то, что в ряде случаев родственникам зараженных приходилось самостоятельно покупать дорогие лекарства, которые включены во Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и должны назначаться бесплатно, в том числе при тяжелом течении болезни.

Данные медицинской документации анализировали эксперты качества медицинской помощи по профилям «инфекционные болезни» и «анестезиология-реаниматология» в 35 регионах, где работает страховая компания «Капитал МС». Согласно заключениям специалистов, усредненный тариф на лечение тяжелых форм COVID-19 не покрывает расходов, в частности на дорогостоящие препараты. Речь идет об ингибиторах янус-киназ (тофацитиниб или барицитиниб), моноклональных антителах (нетакимаб, левилимаб, олокизумаб) и ингибиторе интерлейкина-1 (анакинра), уточнил Старченко.

Нарушения при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, в частности с назначением дорогостоящих препаратов, в субъектах имеются, подтвердил «МВ» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. По его словам, о проблемах ему сообщали сотрудники страховых медицинских компаний (СМО). В частности, одна из крупных компаний привела данные о том, что выявляет нарушения при лекарственном обеспечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от региона в 10—25% проверенных случаев. Но о покупке препаратов пациентами за свой счет информации нет, сообщил Кузнецов.

Григорий Дубов

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