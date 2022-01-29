Пациенты попросили Минздрав включить в Перечень ЖНВЛП комбинированные препараты от ВИЧ-инфекции

В преддверие заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней «Коалиция по готовности к лечению» просит включить в Перечень ЖНВЛП комбинированные препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Речь идет о «Джулуке», «Довато» и «Атазор-Р».

«Коалиция по готовности к лечению» обратилась с письмом к председателю Комиссии Минздрава по формированию перечней директору Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Елене Астапенко (есть в распоряжении «ФВ»). Пациенты просят включить в Перечень ЖНВЛП долутегравир+рилпивирин (ТН «Джулука»), долутегравир+ламивудин (ТН «Довато»), атазанавир+ритонавир (ТН «Атазор-Р»).

В организации считают, что расширение опций лечения за счет включения современных комбинированных препаратов является важным инструментом в борьбе с распространением эпидемии ВИЧ. «Расширенный список опций позволит подобрать препараты для людей, получающих лечение по сопутствующим хроническим инфекционным и неинфекционным заболеваниям, а также повысить эффективность лечения через повышение приверженности лечению. Включение данных препаратов может существенно сказаться на снижении стоимости других комбинированных препаратов, включенных в список ЖНВЛП, и на их общую доступность», – говорится в обращении.

Дата проведения заседания Комиссии по формированию перечней, где будут рассмотрены 11 заявок на включение лекарств в список ЖНВЛП, три из них предназначены для лечения ВИЧ-инфекции, пока не известна. Как ранее сообщал «ФВ», оно должно состояться в ближайшие два месяца.

В 2022 году Перечень ЖНВЛП пополнился двумя комбинированными препаратами для лечения ВИЧ: доравирин+ламивудин+тенофовир (ТН «Делстриго») и биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин (ТН «Биктарви»). Цены на них уже зарегистрированы. Стоимость «Делстриго» – 11,3 тыс. руб. за упаковку, «Биктарви» – 14,3 тыс.

По данным Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения, в 2021 году на лекарства от ВИЧ-инфекции потрачено 35,6 млрд руб.

В 2021 году Центр лекобеспечения заключил три трехлетних договора на поставку антиретровирусных лекарств. Один заключен с «Фармстандартом» на поставку этравирина на сумму 8,3 млрд руб., второй — с «Р-Фарм» на 13,5 млрд на препарат ралтегравир, третий — с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на долутегравир на 18,6 млрд руб. Еще один контракт с «Фармстандартом» на поставку натализумаба на сумму 5,86 млрд руб. в выборку не попал. Это двухлетний контракт с началом поставок в 2022 году.

Елена Калиновская

pharmvestnik