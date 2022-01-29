Доходы Vertex за год превзошли ожидания аналитиков

Компания Vertex опубликовала финансовый отчет за 2021 год. Доход компании вырос на 22%, а флагманский препарат компании «Трикафта» принес Vertex почти в полтора раза больше денег, чем годом ранее.

Компания Vertex опубликовала финансовый отчет за 2021 год. Результаты компании превзошли ожидания аналитиков, по словам доктора медицинских наук и генерального директора фирмы Решмы Кевалрамани, это связано с укрепившимися позициями Vertex в области муковисцидоза.

«Трикафта» принесла компании большую часть доходов в прошлом году. Продажи препарата за весь 2021 год составили 5,69 млрд долл., что является ростом почти в полтора раза по сравнению с 3,86 млрд долл., которые он принес в 2020 году. В IV квартале ушедшего года «Трикафта показала еще более впечатляющие результаты, продажи выросли в 1,6 раз, с 1,09 млрд долл. в 2020 году до 1,69 млрд долл. в 2021.

Более старый препарат от муковисцидоза Kalydeco оказался на втором месте по продажам компании, хотя и со значительным отрывом, он принес компании 152 млн долл. в IV квартале. За год препарат заработал 684 млн долл. «Оркамби» от той же болезни заработал 147 млн долл. за квартал и 772 млн долл за год, в то время как Symdeko заработала 80 млн долл. в IV квартале и 420 млн долл. за весь 2021 год. При этом в сравнении с 2020 годом доходы от продажи всех этих средств упали.

В 2022 году компания рассчитывает увеличить объем продаж, подведя их к сумме от 8,4 до 8,6 млрд долл. На данный момент этот рост прочно привязан к франшизам Vertex для постоянной терапии муковисцидоза. При этом аналитик Лииса Байко из Evercore ISI пишет, что такой прогноз даже слишком консервативный. «[Мы] ожидаем, что Vertex будет расти в течение года», — добавила она.

Николай Соколов

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