Центр Гамалеи получит более 300 млн руб. на исследование вакцины от COVID-19 на детях

Правительство направит Центру им. Гамалеи более 305,5 млн руб. на клинические исследования вакцины против коронавируса, в котором примут участие 1100 детей от 6 до 11 лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 92-р, в соответствии с которым Центру им. Гамалеи будет направлено 305553,8 тыс. руб. из резервного фонда правительства на проведение исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» среди добровольцев 6—11 лет. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В соответствии с документом, будет проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины при участии 1100 добровольцев в возрасте 6—11 лет (I, II и III (начало) фазы исследования).

Разрешение на три фазы клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики COVID-19 у детей Минздрав выдал 24 января. По словам директора центра Александра Гинцбурга, концентрация вакцины для детей может быть в 10 раз слабее по сравнению с исходным препаратом для взрослых «Спутник V». Рабочее название препарата — «Спутник 2М».

«Гам-КОВИД-Вак-М» — двухкомпонентная аденовирусная вакцина, подобно «Спутнику V» («Гам-КОВИД-Вак»), но в меньшей концентрации.

Это не первая субсидия, которую Центр им. Гамалеи получает от правительства на исследование своей вакцины. Так, в сентябре 2021 года Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2679-р, в соответствии с которым на проведение III фазы исследований вакцины среди подростков направлено 100,6 млн руб.

В ноябре 2021 Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил, что необходимо иметь в стране вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

«Во всяком случае они просто должны быть у нас в наличии, поэтому я прошу правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом и в нужные, отведенные для этой работы сроки все профинансировать, поддержать специалистов, которые этим занимаются», — сказал Путин.

Елена Сидорова

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