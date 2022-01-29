Регионального директора ВОЗ по Азии обвинили в утечке конфиденциальных данных по вакцинам

Главу азиатского подразделения ВОЗ обвинили в предоставлении Японии конфиденциальной информации ради получения страной политической выгоды. Также руководителя обвинили в расизме и жестоком отношении к работникам.

Директора Регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи обвинили в передаче конфиденциальных данных японскому правительству с целью получения последним политической выгоды. Это и ряд других обвинений против Касаи указаны в письме действующих и бывших сотрудников ВОЗ, направленном высшему руководству организации, пишет Associated Press.

Один из специалистов ВОЗ, принимавший участие в кампании вакцинации против COVID-19 в Азии, сообщил AP, что Касаи предоставил конфиденциальные данные правительству Японии, чтобы оно могло решить, каким образом лучше жертвовать дозы вакцины соседним странам для достижения наибольшей политической выгоды. Сотрудник, попросивший не называть его имени, сказал, что Касаи также оказывал давление на сотрудников ВОЗ, чтобы они при распределении вакцин отдавали приоритет пожертвованиям из Японии, а не программы ООН под названием COVAX.

Сам Касаи заявил, что он никогда не предоставлял Японии какие-либо данные неправомерными способами. «Я ни разу не оказывал давление на сотрудников, чтобы они приоритизировали пожертвования [вакцин] из Японии над COVAX, — сказал он. — Подавляющее большинство японских пожертвований вакцин в другие страны Западно-Тихоокеанского региона было сделано через COVAX».

ВОЗ заявила Reuters, что «знает об обвинениях и предпринимает все необходимые шаги для решения этого вопроса». На запрос Reuters о комментариях по электронной почте Касаи не ответил.

Япония безвозмездно передала около 2,5 млн доз вакцин в страны Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ через COVAX с июня этого года, приводит AP данные Министерства иностранных дел страны. При этом Япония за тот же период безвозмездно предоставила более 11 млн доз в двустороннем порядке таким странам, как Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

Кроме того, Касаи обвинили в «авторитарном» стиле управления, которое привело к уходу более 55 ключевых сотрудников за последние полтора года, многим из которых до сих пор не нашли замену. Также директору отделения приписывают «расистские и уничижительные замечания в адрес сотрудников определенных национальностей» и создание «токсичной атмосферы» с «культурой систематических издевательств и публичных насмешек».

Николай Соколов

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