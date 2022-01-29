На незарегистрированные препараты от COVID-19 госзаказчики потратили более 7 млрд рублей

В октябре 2021 года Минздрав включил во временные рекомендации четыре не зарегистрированных в России препарата на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, а затем еще один противовирусный препарат. А в конце декабря 2021 года почти все эти лекарства поступили во все регионы страны.

Российские стационары стали применять новые не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19. С сентября по декабрь 2021 года госзаказчики закупили незарегистрированные моноклональные антитела сотровимаб, регданвимаб, бамланивимаб+этесевимаб и касиривимаб+имдевимаб и противовирусный молнупиравир на сумму 7,03 млрд руб.

Большую часть препаратов на сумму 4,64 млрд руб. закупил Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) Минздрава, для московских больниц, подведомственных правительству столицы, закуплено лекарств на 2,3 млрд руб. Остальные госзаказчики купили этих препаратов всего на 82 млн руб.

Новые лекарства на основе моноклональных антител к S-белку коронавируса начали получать одобрения в западных странах весной 2021 года, это стало новой страницей в лечении COVID-19. Российские власти также решили использовать эти лекарства. В 13-ой версии временных рекомендаций по лечению COVID-19, вышедшей в октябре, были перечислены приоритетные группы пациентов, которым могут назначаться эти лекарства.

В ноябре правительство выделило 4,8 млрд руб. на закупку незарегистрированных лекарств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение Правительства № 3261-р от 19.11.2021. Интересно, что в перечень закупаемых препаратов попал ремдесивир, который зарегистрирован в России. Согласно данным ФЦПиЛО, центр закупил на 4,64 млрд руб. сотровимаб, регданвимаб, бамланивимаб+этесевимаб и касиривимаб+имдевимаб, а ремдесивир — на 204,6 млн руб.

Стоит напомнить, что в октябре на закупку этого препарата было выделено 4 млрд руб. (распоряжение Правительства от 26.10.2021 № 3026-р).

Все закупленные незарегистрированные препараты ФЦПиЛО распределил по всей стране в декабре 2021 года. Так, в документах центра говорится, что регданвимаб, бамланивимаб+этесевимаб и касиривимаб+имдевимаб поступят в 89 организаций, сотровимаб в 10 учреждений.

Госзакупки новых противовирусных препаратов для лечения COVID-19 в 2021 году МНН Cумма закупок, млн руб. Объем закупок, тыс. упак. Средняя цена, руб. Регданвимаб 3623,11 63,60 62 290 Бамланивимаб 1109,72 16,72 72 154 Молнупиравир 877,45 26,97 32 539 Этесевимаб 749,98 33,6 23 299 Сотровимаб 428,09 2,33 182 347 Касиривимаб+Имдевимаб 248,68 3,41 72 926 Источник: AlphaRM

Но в некоторые регионы препараты поступили раньше. Например, клинический госпиталь Чувашии закупил пять курсов, а ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 20 курсов бамланивимаба+этесевимаба еще в сентябре прошлого года. В октябре это лекарство, а также сотровимаб закупили некоторые учреждения Москвы.

В ноябре и декабре география госзаказчиков расширилась.

Госзаказчики, заключившие контракты на поставку новых противовирусных препаратов в 2021 году Наименовании организации Сумма контрактов, млн руб. Объем закупок, упак. ФЦПиЛО 4 644,04 87 438 Агентство по закупкам Департамента здравоохранения города Москвы 2 249,09 56 376 ГКБ № 52 Департамента здравоохранения города Москвы 46,22 1185 Минздрав республики Татарстан 42,60 216 ОКБ ХМАО — Югра 20,21 483 ГКБ № 40 Департамента здравоохранения города Москвы 14,20 390 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 6,72 150 Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения ЯНАО 4,41 89 Областной клинический лечебно-реабилитационный центр Тверской области 2,53 39 Гусь-Хрустальная ЦГБ 1,95 30 ОКБ № 1 Тюменской области 0,90 21 Мегионская клиническая больница № 1 ХМАО — Югра 0,90 12 Детская ГКБ им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы 0,77 18 Ивановская клиническая больница им. Куваевых 0,65 10 Клинический госпиталь для ветеранов войн Республики Чувашия 0,60 15 Пермская краевая клиническая больница 0,27 6 Источник: AlphaRM

В декабре в обновленной версии рекомендаций Минздрава появились первые пероральные противовирусные препараты для лечения COVID-19, это нирматрелвир+ритонавир и молнупиравир. Первый препарат в Россию пока не поступал. А вот второго препарата завезено почти 203 тыс. упаковок. Уже в декабре почти 27 тыс. упаковок препарата закупило Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы.

В конце января правительство вновь выделило из резервного фонда деньги на покупку незарегистрированных лекарств (распоряжение № 69-р от 25.01.2022). В документе перечислены четыре препарата: молнупиравир, сотровимаб , тиксагевимаб + цилгавимаб и ремдесивир.

Тиксагевимаб + цилгавимаб пока не закупался в России. Он используется как альтернативный вариант профилактики коронавирусной инфекции и применяется у людей с ослабленным иммунитетом или после тяжелых побочных реакций на вакцину от COVID-19. Разрешение на ввоз партии препарата Мнздрав выдал 26 января 2022 года.

В Россию незарегистрированные препараты поставляют девять компаний. Больше всего поставщиков бамланивимаба+этесевимаба. Госконтракты на поставку лекарства получили «Фармстандарт», «Ланцет», «Медипал-онко», «Оптима». Регданвимаб поставляют «Фармстандарт», «Гуд дистрибьюшн партнерс», «Паритет». Только у сотровимаба и молнупиравира по одному поставщику. Сотровимаб поставляет дочерняя компания производителя GSK — «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», а молнупиравир — «Р-Фарм».

Елена Калиновская

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