Комитет здравоохранения Петербурга назвал приведший к гибели при обследовании желудка препарат

Специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга проверяют порядок закупки сернокислого бария, который использовался медиками городского центра для обследования желудка пациентов. После процедуры погибли три человека, еще трое находятся в реанимации.
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент, произошедший 26 января в городском консультативно-диагностическом центре № 1, где несколько пациентов умерли после обследования желудка.
Получив информацию о пациентах, комитет уведомил глав администраций районов Санкт-Петербурга и главврачей медучреждений о необходимости срочно приостановить применение партии сернокислого бария, который использовался во время обследований. Росздравнадзор 27 января приостановил обращение этого препарата.
«Мы оказываем всю необходимую помощь следственным органам в расследовании этой трагедии. Привлекаем экспертов, проверяем порядок закупки препарата и должностные инструкции сотрудников учреждения. По результатам представим выводы о причинах случившего и лицах, допустивших нарушения», — заявил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Региональное управление Следственного комитета России после гибели пациентов в городском медцентре возбудило уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проверку по факту смерти людей в медучреждении также проводит территориальный орган Росздравнадзора.
Григорий Дубов
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