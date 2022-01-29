Общественные организации просят ускорить разрешение на доставку рецептурных лекарств

Общественные организации просят правительство ускорить принятие поправок в законодательство, которые позволят доставлять рецептурные лекарства на дом. Соответствующие письма направили Всероссийский союз пациентов и «Опора России». Последние также предлагают снять ограничения на дистанционную торговлю лекарственными средствами для индивидуальных предпринимателей.

Всероссийский союз пациентов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», которым предлагается разрешить доставку рецептурных лекарств на дом.

Документ был разработан и согласован всеми необходимыми ведомствами и поддержан президентом еще в 2021 году, однако он до сих пор не принят, указано в письме.

Сейчас в связи с тяжелой эпидобстановкой, вызванной распространением варианта «Омикрон», это особенно актуально, и возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптеках.

«Многие регионы уже применяют электронные рецепты на лекарственные препараты, что существенно облегчает контроль за законностью отпуска рецептурных препаратов и делает процесс доставки рецептурных препаратов прозрачным для контролирующих органов», — указано в обращении.

«Опора России» в письме на имя зампреда правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, которое есть в распоряжении «ФВ», — также просит ускорить разработку законопроекта и рассмотрение его Государственной думой в весеннюю сессию.

При этом «Опора России» обратила внимание, что действующее законодательство не позволяет индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, осуществлять дистанционную продажу безрецептурных препаратов.

Согласно 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлению правительства № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», лицензионные требования к ИП и юридическим лицам одинаковые: наличие соответствующего помещения и оборудования, дипломированного персонала, соблюдение правил надлежащей аптечной практики и так далее. Всего в России существует 11 427 ИП, осуществляющих торговлю лекарственными средствами в аптеках (код ОКВЭД 47.73). «Опора России» предлагает снять ограничения на дистанционную торговлю лекарственными средствами для индивидуальных предпринимателей.

Как писал «ФВ», задержка с разрешением на онлайн-доставку рецептурки может быть связана с разногласиями между работающими над законопроектом министерствами. Минздрав четыре раза возвращал документ в Минэкономразвития, рассказал «ФВ» источник, знакомый с ходом разработки документа.

В октябре 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в отдельных регионах эксперимент начнется уже с 1 января 2022 года. Позже появилась новость о том, что законопроект поступит в Госдуму в августе.

Елена Сидорова

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