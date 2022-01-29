Samsung приобрела долю Biogen в Samsung Bioepis за 2,3 млрд долларов

Южнокорейская биотехнологическая компания Samsung Biologics объявила о покупке доли (50% минус 1 акция) капитала американской Biogen в предприятии по производству биоаналогов Samsung Bioepis за 2,3 млрд долл. Согласно опубликованному пресс-релизу, приобретение доли Biogen позволит ускорить возможности разработки биоаналогов и повысить производительность в разработке новых лекарств.

Как сообщается, оплата будет производиться частями в течение двух лет. При этом корейский производитель препаратов получит полное право собственности Samsung Bioepis после того, как будет осуществлен первый платеж в размере 1 млрд долл.

Samsung Bioepis является совместным предприятием, основанным Biogen и Samsung Biologics в 2012 году. Тогда Biogen выкупила 15% акций Samsung Bioepis. Согласно условиям первоначального соглашения, американская фирма имела право на приобретение пакета в размере 50% минус одна акция Samsung Bioepis, чем она и воспользовалась в 2018 году.

На сегодняшний день по всему миру было одобрено шесть биоаналогов, разработанных Samsung Bioepis. Среди них аутоиммунные препараты Hadlima/Imraldi (аналог «Хумиры» (адалимумаб) компании AbbVie), Renflexis/Flixabi (аналог «Ремикейд» (инфликсимаб) компании Johnson & Johnson) и Eticovo/Benepali (аналог «Энбрел» (этанерцепт) компании Amgen). Предприятие также имеет два лекарсвтенных средства от онкологических заболеваний — Ontruzant и Aybintio/Onbevzi, которые являются аналогами препаратов Герцептин (трастузумаб) и Авастин (бевацизумаб), принадлежащими швейцарской компании Roche.

Шестой биоаналог Byooviz, предназначенный для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации, был разработан на основе лекарства Луцентис (ранибизумаб) компании Roche. Он был одобрен в ЕС, Великобритании и совсем недавно в США. Samsung отметила, что в настоящее время проводятся заключительные испытания еще четырех биоаналогов.

Кроме того, Samsung Biologics сообщила о своих планах создать клеточные и генные терапии с использованием технологии мРНК.

Не так давно появились сообщения, согласно которым Samsung Biologics ведет переговоры о полном поглощении Biogen за 40 млрд долл. Однако южнокорейский производитель опроверг эти данные.

Фото: samsungbiologics.com

Владимир Заболотских

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