Молнупиравир показал эффективность против «Омикрона» в ходе шести исследований

Противовирусный препарат молнупиравир компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics показал эффективность против штамма «Омикрон» в ходе шести лабораторных исследований. Компании заявили, что действенность лекарства против «Омикрона» будет вскоре проверена на людях.

Фармацевтическая компания MSD (в США и Канаде – Merck&Co) совместно со своим партнером Ridgeback Biotherapeutics заявили, что разработанный ими пероральный препарат от COVID-19 молнупиравир продемонстрировал эффективность против варианта коронавируса «Омикрон» в ходе шести доклинических исследований in vitro.

Испытания оценивали противовирусную активность молнупиравира и других противовирусных средств от COVID-19, вызванного различными штаммами, на основе клеточного анализа. Исследования проводились шестью лабораториями в Бельгии, Чехии, Германии, Польше, Нидерландах и США. Компании отметили, что им еще предстоит изучить действенность препарата против «Омикрона» на людях.

Молнупиравир получил разрешение на применение более чем в десяти странах, в том числе США, Великобритании и Японии. Кроме того, в начале этого месяца российский Минздрав одобрил проведение исследований разработки MSD.

Ранее MSD сообщила, что в основе ее лекарства лежит «механизм», который способен бороться с «Омикроном» и любым другим вариантом SARS-CoV-2, писал Reuters. В ноябре компания опубликовала данные исследования MOVe-OUT с участием 1433 пациентов, согласно которому молнупиравир способен снизить число госпитализаций и смертей лишь на 30%.

Противоковидный препарат компании Pfizer в свою очередь продемонстрировал 89%-ную эффективность против случаев госпитализации и смерти. Лекарство получило одобрение в Соединенных Штатах и ЕС.

Владимир Заболотских

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