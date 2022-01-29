Moderna начала КИ вакцин против ВИЧ-инфекции на основе мРНК-технологии

Некоммерческая научно-исследовательская организация International AIDS Vaccine Initiative и американская биотехнологическая компания Moderna объявили 27 января о начале I фазы клинических исследований (КИ) вакцины eOD-GT8 60mer (мРНК-1644) против ВИЧ-инфекции и бустера этого препарата – Core-g28v2 (мРНК-1644v2-Core). При разработке препаратов использовалась мРНК-технология, ранее уже примененная фармкомпанией для создания вакцины против COVID-19. В настоящее время в мире нет вакцин для профилактики ВИЧ-инфекции. Некоммерческая научно-исследовательская организация International AIDS Vaccine Initiative и американская биотехнологическая компания Moderna объявили 27 января о начале I фазы клинических исследований (КИ) вакцины eOD-GT8 60mer (мРНК-1644) против ВИЧ-инфекции и бустера этого препарата – Core-g28v2 (мРНК-1644v2-Core). При разработке препаратов использовалась мРНК-технология, ранее уже примененная фармкомпанией для создания вакцины против COVID-19. В настоящее время в мире нет вакцин для профилактики ВИЧ-инфекции.

В первой фазе КИ примут участие 56 здоровых, не болеющих ВИЧ-инфекцией добровольцев, 48 из них получат одну или две дозы вакцины eOD-GT8 60mer. Затем 32 человека из 48 получат бустерную дозу Core-g28v2. Еще восемь участников КИ будут вакцинированы только бустером.

КИ проходят на базе Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, Hope Clinic Центра вакцин Эмори в Атланте, Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио.

Вакцина разработана в 2018 году в лаборатории доктора Уильяма Шифа – директора по разработке вакцин Центра нейтрализующих антител. О наборе участников для КИ Moderna объявила в августе 2021 года. Испытания финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Вакцины против ВИЧ-инфекции испытывали и другие компании (например, MSD, Sanofi и GSK), но положительные результаты получены не были. В августе 2021 года Johnson & Johnson также признала, что ее вакцина в ходе КИ в некоторых странах Африки показала эффективность лишь в 25,2% случаев и не смогла обеспечить достаточную защиту против ВИЧ-инфекции.

В России тоже предпринимаются попытки по разработке вакцины от этого заболевания. Клинические испытания проходит вакцина ДНК-4, разработанная учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. КИ вакцины КомбиВИЧвак проводит и ГНЦ «Вектор».

Вакцины на основе мРНК-технологии применяются в мире для терапии коронавирусной инфекции. Такие препараты есть у Pfizer/BioNTech и Moderna. Сейчас они используются как для вакцинации взрослых, детей и подростков, так и для ревакцинации разных групп населения, в частности людей с ослабленным иммунитетом, в том числе перенесших трансплантацию органов и при иммунодефиците. За разработку мРНК-вакцины бралась и французская Sanofi, однако в сентябре 2021 года компания решила отказаться от этого из-за отставания от конкурентов и сосредоточиться на создании других вакцин от COVID-19.