«Биотэк» поделит поставки интерферона бета-1b для «14 ВЗН» с «Джи Ди Пи»

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России провело аукционы на закупку интерферонов бета от рассеянного склероза по госпрограмме «14 ВЗН». «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» («Джи Ди Пи») единственная подала заявку на один из двух аукционов ФКУ на закупку интерферона бета-1b. Победителем второго конкурса стал «Биотэк», ранее выступавший единственным поставщиком этих препаратов. В аукционах на поставку интерферона бета-1a «Биотэк» в этом году не участвовал. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России провело аукционы на закупку интерферонов бета от рассеянного склероза по госпрограмме «14 ВЗН». «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» («Джи Ди Пи») единственная подала заявку на один из двух аукционов ФКУ на закупку интерферона бета-1b. Победителем второго конкурса стал «Биотэк», ранее выступавший единственным поставщиком этих препаратов. В аукционах на поставку интерферона бета-1a «Биотэк» в этом году не участвовал.

В 2020-2021 годах «Биотэк» единственный поставлял Минздраву интерферон бета-1b от «Биокада» и «Генериума». Если на 2021 год компания поставила интерферон бета-1b и бета-1a на 2,5 млрд рублей, то в закупках на 2022 год «Биотэк» участвовал только в одном аукционе ФКУ на 726,5 млн рублей – по поставке интерферона бета-1b. Второй контракт по поставке этого препарата в 2022 году на 804,2 млн рублей выиграла «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» Владимира Нестеренко.

Раньше «Джи Ди Пи» поставляла по «14 ВЗН» другой препарат от рассеянного склероза – алемтузумаб от Sanofi, включенный в госпрограмму с 2020 года. По итогам закупки на 2022 год алемтузумаб для нужд пациентов с рассеянным склерозом поставит «Нанолек» (на 550,7 млн рублей).

Рынок интерферона бета-1a «Биотэк» делил в основном с «Ирвином». «Биотэк» поставлял Ребиф от MSD и Тебериф от «Биокада», а «Ирвин» – СинноВекс. В 2022 году поставками Ребифа займется «Фармстандарт» (на 95,8 млн рублей), Теберифа – сам «Биокад» (на 1,2 млрд рублей).

Поставщиком пэгинтерферона бета-1а (Плегриди от Biogen) остался «Фармстандарт» (на 2,1 млрд рублей).

Также от рассеянного склероза закуплен глатирамера ацетат – у «Биокада» за 78,9 млн рублей, натализумаб – у «Фармстандарта» за 6,4 млрд рублей (один из контрактов – двухлетний и учитывает поставки и на 2023 год). Вошедший в «14 ВЗН» в 2022 году кладрибин пока не закупался.

Всего на 28 января 2022 года ФКУ заключило контракты на поставку препаратов для «14 ВЗН» на 2022 год на 51,6 млрд рублей.