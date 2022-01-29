«Биотэк» поделит поставки интерферона бета-1b для «14 ВЗН» с «Джи Ди Пи»

В 2020-2021 годах «Биотэк» единственный поставлял Минздраву интерферон бета-1b от «Биокада» и «Генериума». Если на 2021 год компания поставила интерферон бета-1b и бета-1a на 2,5 млрд рублей, то в закупках на 2022 год «Биотэк» участвовал только в одном аукционе ФКУ на 726,5 млн рублей – по поставке интерферона бета-1b. Второй контракт по поставке этого препарата в 2022 году на 804,2 млн рублей выиграла «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» Владимира Нестеренко.
Раньше «Джи Ди Пи» поставляла по «14 ВЗН» другой препарат от рассеянного склероза – алемтузумаб от Sanofi, включенный в госпрограмму с 2020 года. По итогам закупки на 2022 год алемтузумаб для нужд пациентов с рассеянным склерозом поставит «Нанолек» (на 550,7 млн рублей).
Рынок интерферона бета-1a «Биотэк» делил в основном с «Ирвином». «Биотэк» поставлял Ребиф от MSD и Тебериф от «Биокада», а «Ирвин» – СинноВекс. В 2022 году поставками Ребифа займется «Фармстандарт» (на 95,8 млн рублей), Теберифа – сам «Биокад» (на 1,2 млрд рублей).
Поставщиком пэгинтерферона бета-1а (Плегриди от Biogen) остался «Фармстандарт» (на 2,1 млрд рублей).
Также от рассеянного склероза закуплен глатирамера ацетат – у «Биокада» за 78,9 млн рублей, натализумаб – у «Фармстандарта» за 6,4 млрд рублей (один из контрактов – двухлетний и учитывает поставки и на 2023 год). Вошедший в «14 ВЗН» в 2022 году кладрибин пока не закупался.
Всего на 28 января 2022 года ФКУ заключило контракты на поставку препаратов для «14 ВЗН» на 2022 год на 51,6 млрд рублей.
Фото: apteka-vell.ru