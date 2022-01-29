Объем федеральных субсидий на строительство клиник в регионах увеличен на 2 млрд рублей

Правительство РФ увеличило размер выделяемых субсидий регионам на софинансирование капитального строительства медорганизаций по программе «Развитие здравоохранения» в 2021–2023 годах. В общей сложности объем денежных средств из федерального бюджета возрос на 2,148 млрд рублей, а в перечень софинансируемых объектов включено возведение лабораторно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Пензе. Правительство РФ увеличило размер выделяемых субсидий регионам на софинансирование капитального строительства медорганизаций по программе «Развитие здравоохранения» в 2021–2023 годах. В общей сложности объем денежных средств из федерального бюджета возрос на 2,148 млрд рублей, а в перечень софинансируемых объектов включено возведение лабораторно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Пензе.

Поправки внесены в распоряжение Правительства РФ №3585-р от 28 декабря 2020 года.

Часть изменений касается сроков сдачи объектов. Так, дедлайн сдачи Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, лечебно-диагностического корпуса Детской краевой больницы в Краснодаре, реконструкции перинатального центра в Йошкар-Оле и строительства лечебно-консультационного центра Волгоградского областного онкологического диспансера перенесен с 2021 на 2022 год.

Поправками зафиксированы субсидии, которые были дополнительно выделены на строящиеся объекты в 2021 году, на общую сумму 1,9 млрд рублей. Кроме того, в перечень включено возведение лабораторно-диагностического корпуса Областного онкологического диспансера в Пензе площадью 13 629 кв. м. Срок сдачи объекта запланирован на 2024 год. Федеральный бюджет софинансирует 150 млн рублей в 2022 году и 53,7 млн рублей – в 2023 году.

В 2018 году анонсы расширения онкологической инфраструктуры за счет нацпроекта «Здравоохранение» сделали официальные лица порядка 30 субъектов. В феврале 2019 года Правительство РФ распределило первые субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию 53 корпусов действующих больниц и отдельных клиник в 45 регионах на общую сумму 70,7 млрд рублей.

В декабре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил актуальную программу субсидирования капитального строительства медорганизаций в регионах на 2021–2023 годы на общую сумму более 67 млрд рублей. В нее вошла часть объектов, строительство которых предполагалось предыдущим распоряжением от февраля 2019 года. В новой редакции документа объем субсидий из федерального бюджета составляет 77,69 млрд рублей.