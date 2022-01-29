Medscape: в 2021 году 47% врачей в США испытали эмоциональное выгорание

Международное медицинское онлайн-издание Medscape представило национальный отчет «Эмоциональное выгорание медицинских работников. Осложнение депрессивных состояний из-за пандемии», основанный на опросе более 13 тысяч американских врачей 29 специальностей. Выяснилось, что в 2021 году 47% респондентов ощущали связанное с работой эмоциональное выгорание (в 2020 году – 42%). Максимально с этим столкнулись врачи, оказывающие экстренную медпомощь (60% против 43% в 2020 году).

Далее следуют врачи отделений реанимации и интенсивной терапии (56%), акушеры-гинекологи (53%), инфекционисты и врачи общей практики (по 51%). В наименьшей степени в 2021 году эмоциональное выгорание испытывали дерматологи (33%), а также специалисты по организации здравоохранения и по превентивной медицине (по 26%).

Чаще о выгорании сообщали женщины (56% против 41% среди мужчин). Также в отчете отражена разница, связанная с условиями работы. Так, занимающиеся частной практикой в офисе врачи заявляли о выгорании в 39% случаев, работники госпиталей – в 48%, врачи амбулаторных клиник – в 58%.

Среди основных причин выгорания большинство врачей (60%) назвали большое количество бумажной работы, 39% – отсутствие уважительного отношения со стороны руководителей и коллег, 34% – переработки, 32% – отсутствие контроля либо, наоборот, самостоятельности в принятии решений. По 28% респондентов факторами своего выгорания считают низкие зарплаты и нарастающую тенденцию к цифровизации врачебной практики.

Из-за отсутствия уважительного отношения со стороны пациентов эмоциональное выгорание ощутили 22% опрошенных врачей, еще 15% среди причин назвали выпуск различных нормативных актов правительства, 12% испытывали стресс от социального дистанцирования и других связанных с COVID-19 ограничений, а 10% – стресс от лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, 34% респондентов чувствовали, что выгорание провоцировал их психотип, 43% не связывали это, а 23% затруднились с ответом.

Несмотря на очевидное эмоциональное выгорание, многие врачи не обращались по этому поводу к специалисту. Среди причин такого поведения они назвали способность разобраться в своих проблемах самостоятельно (49%), беспокойство о том, что эта информация отразится на их страховой истории (32%) или что об этом узнают их коллеги (25%). Кроме того, 43% врачей не хотели, чтобы об их проблемах узнал медицинский совет, 22% боялись разочароваться в профессии после обращения к специалисту, а 11% не доверяли психиатрам.

Выгорание сильно влияло на повседневную жизнь 54% опрошенных врачей, умеренное влияние испытали 22%, минимальное или нулевое влияние – 24%. Чтобы справиться с выгоранием, большинство врачей (48%) занимались физическими упражнениями, 45% – «уходили в себя», 41% – общались с близкими людьми, 35% – играли на музыкальных инструментах или слушали музыку. Были и те, кто «заедал» проблемы фастфудом (35%) или «запивал» алкоголем (24%), по 2% опрошенных заявили, что курили или употребляли никотиносодержащие продукты, принимали рецептурные и наркотические препараты.

Эмоциональное выгорание и другие связанные с работой причины также вызывали у врачей депрессивное состояние. Так, 24% респондентов имеют клиническую депрессию, а различные признаки недиагностированной депрессии встречались у 64% опрошенных. В 53% случаев депрессия не влияла на взаимоотношения врачей с пациентами, в 34% – пациенты легко выводили врачей из себя, признались специалисты, 14% врачей открыто выражали свое недовольство в присутствии пациентов, а 11% из-за депрессии допускали ошибки, которых можно было бы избежать в здоровом состоянии.

В России в последнее время не проводилось масштабных исследований об эмоциональном состоянии медработников, но иногда такие обзоры делают профессиональные ассоциации. Например, в июне 2020 года Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) представило результаты исследования по эмоциональному выгоранию профильных специалистов. Выяснилось, что у 72% опрошенных имеются признаки выгорания. В опросе участвовали 389 онкологов разных специализаций из нескольких регионов России в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст – 49,5 лет), для итогового статистического анализа было отобрано 385 анкет. В опрошенной группе женщины составили 61%, мужчины – 39%.

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