В Индии одобрили испытания назальной вакцины от коронавируса Bharat Biotech

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил проведение испытаний назальной формы бустерной дозы вакцины от коронавируса индийской компании Bharat Biotech, сообщает India Today.

По данным издания, экспертный комитет DCGI дал согласие Bharat Biotech на III фазу исследований бустерной дозы назальной формы вакцины от COVID-19. Это первое разрешение для подобного препарата в Индии. Отмечается, что вакцина от коронавируса в назальной форме сможет предотвратить заражение новым штаммом «омикрон».

Согласно информации Минздрава Индии, 95% всего взрослых жителей республики получили первую дозу вакцины от COVID-19.

В Индии от коронавируса прививают разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca препаратом Covishield, который выпускает Индийский институт сыворотки, вакциной Covaxin производства Bharat Biotech, а также российским препаратом «Спутник V».

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