Регионального директора ВОЗ обвинили в утечке данных по вакцинам

Главу азиатского подразделения ВОЗ Такеши Касаи обвиняют в предоставлении Японии конфиденциальной информации о вакцинах, издевательствах над персоналом и расистских высказываниях, сообщает Reuters. Это и ряд других обвинений против него указаны в письме действующих и бывших сотрудников ВОЗ.

В письме, предоставленном агентству организацией, Касаи, директор регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, признал, что был «строг к персоналу», но отверг обвинения в расизме и в том, что он передал конфиденциальную информацию Японии. Сотрудники ВОЗ же утверждают, что он способствовал утечке информации для получения политической выгоды для японского правительства.

ВОЗ заявила Reuters, что «знает об обвинениях и предпринимает все необходимые шаги для решения этого вопроса». На запрос Reuters о комментариях по электронной почте Касаи не ответил.

Авторитарный стиль Касаи привел к увольнению более 55 ключевых сотрудников бюро за последние полтора года, и большинство из них так и не были заменены, говорится в сообщении сотрудников ВОЗ.

gxpnews