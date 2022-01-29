ВСП просит ускорить разрешение на доставку рецептурных лекарств

Всероссийский союз пациентов опубликовал открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», которым предлагается разрешить доставку рецептурных лекарств на дом.

Документ был поддержан президентом еще в 2021 году, однако он до сих пор не принят, указано в обращении.

«Сейчас в связи с тяжелой эпидобстановкой, вызванной распространением варианта «Омикрон», это особенно актуально, и возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптеках», – пишет ВСП.

В организации отмечают, что многие регионы уже применяют электронные рецепты на лекарственные препараты, и это существенно облегчает контроль за законностью отпуска рецептурных препаратов, делает процесс доставки рецептурных препаратов прозрачным для контролирующих органов.

gxpnews