Инспекция ВОЗ для проверки производства «Спутника V» прибудет в феврале

Очередной визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для инспекции производственных площадок вакцины «Спутник V» запланирован на февраль, сообщил Минздрав России по итогам встречи министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента обращения лекарств и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром.

«Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификациивакцины «Спутник V». Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listedauthorities), а также создания в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам. По словам представителя ВОЗ, Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, поскольку ее регуляторная система в достаточной мере развита.

17 января стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

gxpnews