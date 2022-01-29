AstraZeneca и Доктис дали старт работе онлайн-сервиса для выявления риска наличия БА у пациентов

Биофармацевтическая компания AstraZeneca и сервис Доктис запустили онлайн-проект, нацеленный на повышение осведомленности о проблеме бронхиальной астмы (БА) и улучшение контроля за заболеванием, которое нередко вовремя не диагностируется. Он включает в себя онлайн-тест и онлайн-опросник.

Первый разработан для пациентов с подтвержденным диагнозом БА в качестве помощника по оценке уровня зависимости от ингаляторов, воздействующих только на симптомы болезни. Основываясь на актуальных рекомендациях России и мира, людям всех возрастов с бронхиальной астмой следует обращаться к противовоспалительной терапии для минимизации риска тяжелых обострений в зависимости от ситуации, регулярно или симптоматически.

Опросник же подойдет людям без диагноза, тем, кто замечает частые свистящие хрипы, чувство стеснения в груди или удушье, – его алгоритм поможет обнаружить риск наличия заболевания. По результату положительного опроса (если есть риск наличия БА) сервис предложит консультацию со специалистом и обследование.

«Удобные онлайн-сервисы по тестированию на наличие рисков развития различных заболеваний, созданные на основе накопленного международного опыта, позволяют оценить потребности пациентов. Ранее запущенный онлайн-тест на выявление рисков развития рака молочной железы и рака яичников только за один месяц работы прошли около 4 000 человек, что говорит о востребованности подобных цифровых решений», – сообщила Татьяна Кубасова, директор по развитию бизнеса AstraZeneca, Россия и Евразия.

«С помощью новых технологий мы стремимся сделать жизнь пользователей легче, а медицину – доступной каждому. Это особенно важно во время пандемии, когда система здравоохранения перегружена. Онлайн-тесты делают возможной эффективную маршрутизацию пациентов, улучшая процесс диагностики и лечения бронхиальной астмы», – добавил Сергей Лежнин, генеральный директор сервиса Доктис.

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