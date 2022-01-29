Фармасинтез-Норд получил разрешение на ввод НПК по изготовлению лекарств в эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга предоставил разрешение для «Фармасинтез-Норд» на ввод научно-производственной площадки в эксплуатацию. Предприятие будет специализироваться на разработке и производстве препаратов для терапии аутоиммунных, онкологических и связанных с нарушениями эндокринной системы заболеваний. Оно будет осуществлять также и изготовление вакцины Спутник Лайт против COVID-19.

Это позволит усилить процесс усовершенствования производственного потенциала города Санкт-Петербурга и всей России. Новый комплекс поможет улучшить обеспечение населения страны качественными лекарствами. На сегодняшний день «Фармасинтез-Норд» ведет подготовку, направленную на лицензирование объекта и получение сертификата GMP.

Строительство предприятия осуществлено при поддержке Правительства Российской Федерации, Минпромторга, ФРП, ОЭЗ СПб и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле г. Санкт‑Петербурга.

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