Китай ужесточит антимонопольные меры в фарминдустрии

Китай ужесточит правоохранительные меры для пресечения монополистической практики и недобросовестной конкуренции в фармацевтической отрасли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства промышленности КНР. Правительство страны таким образом стремится создать благоприятную деловую среду, отмечает агентство.

В заявлении министерства промышленности и информационных технологий говорится, что оно «укрепит правоохранительные органы в борьбе с недобросовестной конкуренцией и решительно расследует действия, связанные с недобросовестной конкуренцией, такие как коммерческий подкуп».

Усиление антимонопольной политики последовало за выходом ноябрьских нормативных рекомендаций по искоренению монополий на активные фармацевтические субстанции (API). Китай лидирует в производстве и экспорте этой продукции.

Власти КНР также усилят соблюдение антимонопольного законодательства в области нехватки лекарств и API, подготовят и примут антимонопольные правила на рынке API и расследуют монополистические соглашения, отметили в министерстве.

gxpnews