Продажи медицинских масок выросли в полтора раза за три месяца

Розничные продажи одноразовых медицинских масок в январе 2022 года выросли в полтора раза: на 47% по сравнению с ноябрем 2021 года и на 25% – по отношению к январю 2021 года, сообщает аналитический проект «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек в рознице составил 107 рублей – на 15% выше, чем в январе 2021 года, и на 41% выше уровня ноября 2021 года. Розничные продажи одноразовых медицинских масок в январе 2022 года выросли в полтора раза: на 47% по сравнению с ноябрем 2021 года и на 25% – по отношению к январю 2021 года, сообщает аналитический проект «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек в рознице составил 107 рублей – на 15% выше, чем в январе 2021 года, и на 41% выше уровня ноября 2021 года.

Похожую динамику демонстрирует и спрос на одноразовые респираторы: на 15% по отношению к январю 2021 года и на 19% – по отношению к ноябрю 2021 года. Средний чек в январе 2022 года составил 289 рублей – это на 11-12% выше января и ноября 2021 года.

«Динамика растет от недели к неделе. За первую рабочую неделю января было куплено в два раза больше масок, чем за январские каникулы, а далее число покупок вырастало на 15–17% еженедельно», – сообщили в «Чек Индексе».

Розничные продажи экспресс-тестов, масок и санитайзеров начали расти на второй неделе января 2022 года в диапазоне от 10% до 70% по отношению к первой неделе. Так, продажи экспресс-тестов на антиген COVID-19 в «Аптечной сети 36,6» выросли с 6 по 13 января 2022 года на 20% по отношению к предыдущей неделе, у Ozon – на 40%, у «Сбер Еаптеки» – на 70%.

В целом по России с 17 по 21 января 2022 года объем продаж экспресс-тестов вырос на 136%, а средний чек – на 3% (до 2 080 рублей). Наибольший рост зафиксирован в Москве, где объем продаж вырос на 201%.

Продажи растут на фоне распространения в стране штамма «омикрон». В России 30 января 2022 года был зафиксирован рекорд заболеваемости за все время пандемии – 121 228 случаев в 85 регионах. Всего за время пандемии инфицировались 11 737 007 человек, умерли 330 728 заболевших.

«Чек Индекс» – аналитический ресурс «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более 1 млн онлайн-касс в России.