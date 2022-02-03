Samsung за $2,3 млрд выкупит долю Biogen в СП по производству биоаналогов

Samsung BioLogics, биотехнологическое подразделение южнокорейского производителя бытовой техники и электроники Samsung Group, за $2,3 млрд выкупит долю Biogen (50% минус одна акция) в совместном предприятии (СП) Samsung Bioepis, занимающемся производством биоаналогов. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух лет, для нее Samsung BioLogics намерена привлечь около $2,5 млрд через выпуск дополнительных акций. Ранее корейские СМИ писали, что Samsung Group готовится за $42 млрд купить Biogen, но эта информация не подтвердилась. Samsung BioLogics, биотехнологическое подразделение южнокорейского производителя бытовой техники и электроники Samsung Group, за $2,3 млрд выкупит долю Biogen (50% минус одна акция) в совместном предприятии (СП) Samsung Bioepis, занимающемся производством биоаналогов. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух лет, для нее Samsung BioLogics намерена привлечь около $2,5 млрд через выпуск дополнительных акций. Ранее корейские СМИ писали, что Samsung Group готовится за $42 млрд купить Biogen, но эта информация не подтвердилась.

По условиям соглашения Samsung BioLogics вступит в права собственности после того, как выплатит компании Biogen $1 млрд. Оставшуюся часть суммы южнокорейская компания должна будет начислить в течение двух лет.

Для совершения сделки Samsung BioLogics намерена привлечь дополнительный капитал (около $2,5 млрд) за счет выпуска новых акций, доход от которых будет направлен не только на покупку доли в СП, но и на финансирование стратегических планов развития компании.

Samsung Bioepis основано в 2012 году. Тогда Biogen принадлежало в СП 15%. Согласно условиям сделки, компания могла увеличить свой пакет в Samsung Bioepis до 50% минус одна акция, как она и поступила в 2018 году.

С 2012 года СП запустило на мировой рынок пять биоаналогов: три – для лечения аутоиммунных заболеваний и два – для терапии онкологических. В настоящее время один препарат готовится к выводу на рынок (биоаналог офтальмологического препарата Луцентис (ранибизумаб) от Novartis), а четыре – проходят III фазу клинических испытаний.

Ожидается, что выкуп доли Biogen южнокорейской Samsung BioLogics обеспечит рост продаж и повышение маржинальности Samsung Bioepis, а также ускорит разработку биосимиляров. Южнокорейская компания также сообщила о планах создать клеточные и генные терапии с использованием мРНК-технологии.

Biogen – международная биотехнологическая компания, основанная в 1978 году и базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс (США). Выручка Biogen в 2020 году составила $13,4 млрд, чистая прибыль – $4 млрд. Компания специализируется на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний.

Samsung BioLogics – биотехнологическая компания со штаб-квартирой в городе Инчхон, Южная Корея. Основана в 2011 году, входит в многопрофильную технологическую компанию Samsung Group. Samsung BioLogics предоставляет услуги по контрактной разработке и производству препаратов для фарминдустрии. Выручка компании в 2020 году составила $ 987,19 млн, прибыль – $397,71 млн.

В конце декабря 2021 года деловая газета The Korea Economic Daily со ссылкой на источники в инвестиционном банке сообщала, что группа компаний Samsung ведет переговоры о покупке за $42 млрд Biogen. Однако позже эта информация была опровергнута.