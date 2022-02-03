«Нацимбио» назначена единственным исполнителем работ по производству и переработке плазмы крови

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Нацимбио» назначен единственным исполнителем работ по переработке плазмы крови для нужд ФМБА России и производству иммуноглобулинов, в том числе иммуноглобулина человека нормального и иммуноглобулина человека против COVID-19. Правительство РФ выпустило соответствующее распоряжение 29 января 2022 года. Статус единственного поставщика «Нацимбио» сохранит до конца 2023 года. Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Нацимбио» назначен единственным исполнителем работ по переработке плазмы крови для нужд ФМБА России и производству иммуноглобулинов, в том числе иммуноглобулина человека нормального и иммуноглобулина человека против COVID-19. Правительство РФ выпустило соответствующее распоряжение 29 января 2022 года. Статус единственного поставщика «Нацимбио» сохранит до конца 2023 года.

Компания в свою очередь сможет заказывать услуги у субподрядчиков, но сама должна выполнять не менее 2% работ по госконтрактам.

«Нацимбио» будет исполнителем работ по иммуноглобулину человека нормальному, альбумину, иммуноглобулину человека против COVID-19, иммуноглобулину против клещевого энцефалита, иммуноглобулину человека противостолбнячному, иммуноглобулину человека антистафилоккоковому, иммуноглобулину человеческому против гепатита В.

Входящий в «Нацимбио» «Микроген» производит иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, против гепатита В, против COVID-19. Последний входит в рекомендации Минздрава по лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции.

Пациенты с 2019 года жалуются на дефицит иммуноглобулина человека нормального. В октябре 2021 года фонд «Подсолнух» просил государство закупить препарат за рубежом: по итогам мониторинга выяснилось, что иммуноглобулин не получают 68% опрошенных пациентов.

В 2016 году «Нацимбио» была на два года назначена единственным поставщиком препаратов, получаемых из плазмы крови для нужд Минздрава, Минобороны, МЧС России, МВД России, ФМБА и других госструктур. В номенклатуру лекарств, которые поставляла «Нацимбио», вошли препараты, закупаемые по программе высокозатратных нозологий, альбумин человека, иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho [D].

Условием получения статуса для «Нацимбио» было завершение строительства завода по производству плазмы в Кирове. Для этих целей «Нацимбио» нашел партнеров в лице «Фармстандарта» и итальянской Kedrion Biopharma. Но проект так и не был доведен до конца. Kedrion в 2019 году вышла из проекта, а АО «Киров Плазма» было ликвидировано.

В 2018 году правительство продлило «Нацимбио» статус единственного поставщика на 2018-2019 годы, но с 2020 года компания перестала поставлять препараты крови госструктурам.