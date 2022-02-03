В Марокко запустили строительство завода по производству вакцин от COVID-19

В состоявшейся в Марокко (в провинции Бенслиман) церемонии запуска строительства завода по производству вакцин от коронавирусной инфекции поучаствовали король Мухаммед VI, а также члены правительства, представители местных властей и крупные бизнесмены. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Крупномасштабный проект реализуется в партнерстве с фирмой Recipharm (Швеция). Как стало известно ранее, Recipharm инвестирует 500 миллионов долларов в завод для выпуска вакцин и биотерапевтических препаратов в Марокко.

По информации MAP, завод под названием Sensyo Pharmatech займется производством вакцин против коронавируса и других заболеваний. К 2024 году объем производства должен достигнуть 116 миллионов доз.

«Это проект, который в долгосрочной перспективе призван способствовать обеспечению вакцинного суверенитета Марокко и Африканского континента в целом. Строительство завода направлено на то, чтобы позиционировать королевство как важный биотехнологический центр в Африке и в мире, способный обеспечить потребности континента в области здравоохранения в том, что касается фармацевтических исследований, клинических разработок, производства и продажи крайне необходимых биофармацевтических препаратов», – отмечают в информагентстве.

gxpnews