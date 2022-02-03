Гинцбург заявил о подготовке документов для испытания новых платформ антиковидных вакцин

Центр Гамалеи начал подачу документов на регистрацию новых платформ, которые помогут защититься от возможных мутаций коронавируса, заявил Александр Гинцбург. Ученые рассматривают вариант создания комплексной вакцины на основе сразу нескольких вариантов коронавируса.

Центр им. Гамалеи начинает подавать документы в Минздрав для получения разрешения на проведение исследований новых платформ для вакцин, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения испытаний», — рассказал он.

Зам. директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов 25 января говорил, что ученые планируют к марту завершить первую и вторую фазы клинических исследований комплексной вакцины против коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент <…> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и в ближайший месяц-два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой/второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», — сказал он.

Елена Сидорова

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