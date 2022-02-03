Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» препараты для лечения СМА

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией будут закуплены препараты «Эврисди» и «Спинраза». Прием заявок на участие в аукционах на их поставку завершится 7 февраля.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения СМА. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Итоги аукционов подведут 9 февраля.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная цена контракта: 61 287 244,40 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная цена контракта: 76 309 558,20 руб.

Елена Сидорова

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