Минздрав зарегистрировал цену на ремдесивир компании «Р-Фарм»

Минздрав зарегистрировал цену на второй российский дженерик ремдесивира. Препарат «Р-Фарм» будет стоить в два раза дешевле, чем лекарство «Фармасинтеза».

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на препарат ремдесивир производства компании «Р-фарм», следует из Госреестра лекарственных средств. Стоимость лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, — флакон (1) — пачка картонная составила 3 840 руб.

Это в два раза дешевле, чем ремдесивир компании «Фармасинтез» (7 400 руб.), которая производит препарат по принудительной лицензии, выданной правительством.

Оригинальный ремдесивир под названием «Веклури» защищен патентами, которые принадлежат Gilead Sciences. Впервые «Фармасинтез» получил принудительную лицензию на производство препарата без согласия патентообладателей в январе 2021 года. Gilead пыталась оспорить первое распоряжение правительства, компания обратилась в Верховный суд, но иск не был удовлетворен. В январе этого года правительство продлило действие принудительной лицензии.

В ноябре 2021 года Минздрав на основании заявления Gilead отменил госрегистрацию одной лекарственной формы «Веклури» — концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Маргарита Грошева

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