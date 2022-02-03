Британский регулятор рассказал об эффективности вакцин против новой разновидности «Омикрона»

Британское медицинское агентство UK heath security agency опубликовало данные об эффективности вакцин против новой подлинии BA.2 варианта «Омикрон», которая может не определятся ПЦР-тестами.

Британский регулятор здравоохранения UK heath security agency опубликовал данные по эффективности вакцин против новой линии варианта коронавируса «Омикрон» под названием BA.2.

Исследователи оценивали эффективность вакцин против симптоматических случаев COVID-19 после инфицирования BA.2 в сравнении с подлинией BA.1. В итоге эффективность вакцин против симптоматического заболевания для подлиний ВА.1 и ВА.2 оказалась схожей.

Эффективность вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca в среднем составила 9% и 13% соответственно для BA.1 и BA.2 спустя 25 недель после двух уколов. Через две недели после ревакцинации (третий укол) эти показатели увеличились до 63% для подлинии BA.1 и 70% для подлинии BA.2.

По данным сайта Outbreak.info, на 31 января подлиния BA.2 составляет 0,5% от всех зафиксированных в мире заражений COVID-19. Общее количество заражений по миру составляет 27 тыс. В России зафиксировано всего три случая BA.2. Ранее «ФВ» сообщал, что новая линия «Омикрона» может не определятся ПЦР-тестами из-за того, что у нее отсутствуют механизм делеции, то есть выпадения некоторых аминокислот в гене спайкового белка.

Согласно отчету, после введения двух доз вакцины AstraZeneca эффективность препарата против основного варианта «Омикрона» составляет 45-50%. Но через 20 недель после второй инъекции она падает до нуля.

Что касается вакцин Pfizer или Moderna, то после введения двух доз препарата их эффективность падает с примерно 65-70% до около 10% через 25 недель. Через две-четыре недели после введения третьей, бустерной дозы вакцин Pfizer или Moderna, их эффективность колеблется на уровне от 60 до 75%, но спустя 15 недель после ревакцинации снижается до 25-40%.

В отчете отмечается, что эффективность вакцины, как правило, немного выше в младших возрастных группах по сравнению с более старшими возрастными группами.

Николай Соколов

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