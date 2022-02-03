Eli Lilly вложит 1,5 млрд долл. в строительство двух новых заводов в Ирландии и США

Eli Lilly объявила о вложении 1,5 млрд долл. в строительство двух заводов в Ирландии и США, которые будут использованы для производства препаратов от диабета, рака, болезни Альцгеймера и ожирения. Предприятия создадут более 900 рабочих мест.

Eli Lilly вложит почти 1,5 млрд долл. в строительство двух новых производственных предприятий. В краткосрочной перспективе планируется использовать их для выпуска лекарств от диабета и рака, в долгосрочной – от болезни Альцгеймера и ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте фармацевтической компании.

Первый завод появится в ирландском городе-графстве Лимерик и займется производством активных фармацевтических субстанций и моноклональных антител. В его строительство будет инвестировано 446 млн долл. Второй – в штате Северная Каролина, США.

Американское предприятие получит инвестиции в размере одного млрд долл. Здесь будут выпускаться инъекционные препараты и изделия медицинского назначения. Как отмечается, в общей сложности оба проекта создадут около 900 рабочих мест.

В Северной Каролине Eli Lilly обосновалась совсем недавно, при этом в Ирландии производитель препаратов работает уже на протяжении более 40 лет. Компания продолжает расширять свое присутствие в Ирландии отчасти благодаря поддержке государственной политики, которая высоко ценит открытия и инновации в области естественных наук. За последние пять лет Eli Lilly вложила четыре млрд долл. в глобальное расширение производства, из которых два млрд долл. были инвестированы в строительство предприятий в США.

За последние восемь лет компания вывела на рынок 16 новых продуктов и планирует выпустить еще пять в ближайшие два года, в том числе tirzepatide, препарат от ожирения, и donanemab, предназначенный для лечения начальной стадии болезни Альцгеймера.

Акции Eli Lilly выросли на 3,5%, достигнув отметки в 245,1 долл., после публикации пресс-релиза.

Владимир Заболотских

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