Правительство определило госорганы для проведения инспекций в рамках надлежащих практик ЕАЭС

Минздрав России может получить новые полномочия по инспектированию клинических исследований и проведению фармацевтических инспекций при регистрации лекарств в рамках надлежащих практик Евразийского союза. Росздравнадзор при этом станет уполномоченным органом при инспектировании фармаконадзора.

Правительство предложило скорректировать полномочия Министерства здравоохранения и Росздравнадзора по проведению инспекций в рамках надлежащих практик Евразийского союза. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и проходит общественные обсуждения.

Инспектировать организации, проводящие клинические исследования в рамках регистрации препаратов, согласно предложению, будет Министерство здравоохранения. Аналогичные полномочия появятся у ведомства в рамках проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям надлежащих лабораторных и клинических практик.

Решение о проведении внеплановой инспекций в рамках процедуры регистрации лекарства регулятор будет принимать на основании представленных заявителем документов и сведений с учетом оценки возможных рисков, следует из пояснительной записки к проекту.

По другому варианту проведение таких инспекций может быть запланировано в первые три года после регистрации лекарственного препарата. В этом случае плановая инспекция проводится по меньшей мере в одном исследовательском центре в соответствии с утвержденными правилами проведения фармацевтических инспекций.

Список компетенций Росздравнадзора, согласно проекту, дополнится полномочием по организации и (или) проведению фармаконадзора в соответствии с правилами надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза. Информацию о проведении и результатах инспекций в рамках фармаконадзора, а также о последующем контроле и оценке последствий служба будет размещать в интернете, отмечают разработчики инициативы.

В прошлом году Росздравнадзор получил полномочия по инспектированию производителей медицинских изделий. Процедура заменила проведение обязательного лицензирования производства медтехники.

В связи с расширением функций госорганов новыми видами дополнится перечень государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 352 от 06.05.2011. В него включат проведение инспекций (проверок) клинических исследований и фармацевтических инспекций на соответствие требованиям надлежащих практик ЕАЭС, а также проведение дорегистрационных инспекций системы фармаконадзора в соответствии с правилами надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС.

Таисия Кубрина

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