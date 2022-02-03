В Ингушетии выявили повторную продажу препаратов для лечения онкозаболеваний

Прокуратура Ингушетии отследила повторную реализацию ранее проданных лекарств для лечения онкологических заболеваний, которые уже поставлялись в медицинские учреждения других регионов. В региональном Минздраве заверяют, что все действующие контракты с компанией-поставщиком «Бизнес Юг» будут расторгнуты.

Сотрудники прокуратуры Ингушетии провели проверку аукциона по поставке лекарств в ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», победителем которого стала компания «Бизнес Юг». Сумма контракта составила 10,5 млн руб. С помощью системы «Честный знак» прокуратура отследила ранее проданные лекарства, сообщает RTVI. Выяснилось, что препараты уже поставлялись в медучреждения Челябинской области, Приморского края и Республики Дагестан.

Компания «Бизнес Юг» и ранее фигурировала в делах о поставках лекарств с фальсифицированными документами. В 2020 году в ходе судебного разбирательства в Пермском крае стало известно, что компания продала 200 упаковок препарата «Авегра БИОКАД» в тот же онкологический диспансер в Ингушетии. Тогда компания не понесла наказания, вместо нее штраф получила фирма, продавшая незаконно выведенные из оборота препараты «Бизнес Югу».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что для формирования стоимости контракта онкологический диспансер обратился к трем поставщикам, среди которых были компании «Бизнес Юг», «Оксана» и «Медздрав». Ценовые предложения отличались друг от друга на сто рублей, позднее удалось подтвердить аффилированность этих компаний с помощью аукционной документации.

Начальник отдела лекарственного обеспечения регионального Минздрава Микаил Мамилов сообщил, что сейчас ведется работа по отзыву лицензии на оптовую торговлю у «Бизнес Юга». После этого, по его словам, все действующие контракты с компанией будут расторгнуты.

pharmvestnik