FDA одобрило первый препарат для лечения двух основных причин потери зрения

Американское FDA одобрило препарат Vabysmo от Genentech, первое биспецифическое антитело для лечения двух основных причин потери зрения, неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна и диабетического макулярного отека.

Американский регулятор FDA одобрил Vabysmo для лечения влажной или неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) и диабетического отека желтого пятна (DME). Об этом сообщается на сайте Roche, которая владеет разработавшей средство Genentech. Неоваскулярная AMD и DME являются двумя основными причинами потери зрения среди взрослых в США.

Vabysmo — первое и единственное одобренное FDA инъекционное средство лечения этих двух заболеваний. Оно должно приниматься ежемесячно в течение четырех месяцев, а в последствии с интервалом от одного до четырез месяцев, в зависимости от личных особенностей пациента. Стандарт лечения неоваскулярной AMD и DME обычно требует глазных инъекций каждые один-два месяца.

«Vabysmo представляет собой важный шаг вперед для офтальмологии. Это первое биспецифическое антитело, одобренное для лечения глаз, и большой шаг вперед в лечении заболеваний сетчатки, таких как влажная AMD и диабетический макулярный отек», — заявил доктор медицинских наук и директор по исследованиям в центре Retina Consultants of Texas, принимавший участие в испытании Vabysmo Чарльз Вайкофф.

«Благодаря Vabysmo у нас теперь есть возможность предложить пациентам лекарственное средство, которое могло бы улучшить их зрение, потенциально снижая нагрузку на них за счет меньшего количества инъекций», — добавил он.

Одобрение было выдано на основе положительных результатах четырех испытаний III фазы против неоваскулярной AMD и DME. Исследования показали, что у получавших Vabysmo с интервалом до четырех месяцев пациентов зрение улучшилось так же, как если бы они принимали афлиберцепт, назначаемый каждые два месяца в течение первого года лечения.

Во всех четырех исследованиях Vabysmo в целом хорошо переносился и показал благоприятное соотношение пользы и риска. Наиболее частой побочной реакцией (≥5%), о которой сообщалось у пациентов, получавших Vabysmo, было субконъюнктивальное кровоизлияние (7%).

Николай Соколов

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