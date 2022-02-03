Две медсестры в Нью-Йорке заработали $1,5 млн на фальшивых справках о вакцинации от COVID-19

Окружной прокурор округа Саффолк 28 января 2022 года арестовал 49-летнюю владелицу и руководителя педиатрической клиники Wild Child Джули ДеВуоно и ее 44-летнюю сотрудницу Мариссу Урраро по обвинению в подделке карт с записями о вакцинации. Медсестры предположительно заработали на афере более $1,5 млн. Уголовная статья о подделке таких документов вступила в силу в штате Нью-Йорк месяц назад.

Медсестры с ноября 2021 года по январь 2022 года выдавали пациентам фальшивые карты о вакцинации и вносили информацию о якобы сделанных прививках в базу данных штата. Со взрослых за такую услуга брали $220, с детей – $85 за случай.

Во время обыска у ДеВуоно нашли $900 тысяч. Также в доме обнаружены записи, задокументировавшие прибыль от схемы с фальшивыми картами. Там обозначено, что общая прибыль превысила $1,5 млн.

Муж ДеВуоно Дерин является сотрудником Департамента полиции Нью-Йорка. Он находится под следствием: департамент проверяет его на причастность к схеме жены.

В декабре 2021 года губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку карт о вакцинации против COVID-19. Фальсификация наказывается лишением свободы от года до четырех лет.

В России уголовной ответственности подлежит как изготовитель поддельных сертификатов о вакцинации, так и тот, кто их использует. Изготовителей фальшивого сертификата могут лишить свободы на срок до двух лет либо арестовать на срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Волна уголовных дел началась в России в июле 2021 года после введения обязательной вакцинации против COVID-19. Например, в октябре в Московской области правоохранительные органы и Росздравнадзор пресекли деятельность двух медработников и шести посредников, которые успели реализовать более тысячи сертификатов для людей, на самом деле не проходивших иммунизацию.