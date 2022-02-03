«Новотекс» вложит 17 млн рублей в производство хирургических нитей в Свердловской области

Компания «Новотекс» (дочернее предприятие ООО «Медин-Н») намерена организовать производство хирургических нитей «Лавсан» и «Капрон» на базе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» в Свердловской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 17,4 млн рублей. Компания «Новотекс» (дочернее предприятие ООО «Медин-Н») намерена организовать производство хирургических нитей «Лавсан» и «Капрон» на базе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» в Свердловской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 17,4 млн рублей.

Инвестплан предполагает создание производства хирургических нитей диаметром 0,1-0,9 мм для последующего выпуска стерильных лигатур и шовных материалов с иглой для выполнения хирургичеcких вмешательств. Предполагается, что нити в катушках будут поставляться на головное предприятие «Медин-Н» в Екатеринбурге для дальнейшего использования при изготовлении стерильных хирургических шовных материалов.

В компании допускают расширение производства за счет увеличения типоразмеров выпускаемых нитей, а также нанесения на них функциональных покрытий. Как рассчитывают в компании, запланированное к инсталляции оборудование позволит в перспективе освоить производство других видов нитей медицинского назначения, например, плетеных рассасывающихся нитей «Сабфил».

На заводе будет создано восемь рабочих мест. Мощность производства не раскрывается.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Новотекс» на 40% принадлежит Анастасии Карлисон, долей еще в 60% владеет Алексей Налимов. Финансовые показатели компании не раскрываются. Производитель ООО «Медин-Н» принадлежит Владимиру Жданову. В 2020 году предприятие выручило 74,1 млн рублей, чистая прибыль составила 2,4 млн рублей.

По состоянию на январь 2022 года в ТОСЭР «Новоуральск» реализуются проекты 15 компаний с заявленным объем инвестиций более 4,3 млрд рублей. На участие в ТОСЭР претендует проект завода «Медсинтез» по производству пластиковых медицинских изделий для нужд лабораторной диагностики с объемом инвестиций 100 млн рублей.