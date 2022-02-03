Минздрав назвал причину отказа опубликовать информацию об эффективности и безопасности вакцин

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру о незаконности сокрытия Минздравом России информации о результатах клинических исследований вакцины «Спутник V», пишет «Коммерсантъ». Министерство отказало депутату в предоставлении этих сведений, объяснив, что они «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

В министерстве изданию объяснили такую позицию нормами ФЗ-61 о государственном регулировании обращения лекарственных средств.

При этом в ведомстве уточнили, что результаты клинических исследований «Спутника V» опубликованы в отечественной и зарубежной научной прессе, в том числе в журнале The Lancet. В феврале 2021 года в этом издании были опубликованы промежуточные итоги III фазы клинических испытаний препарата.

Депутат настаивает, что данные клинических исследований, а также текущая статистика, связанная с эффективностью и безопасностью вакцины, должны быть опубликованы. Куринный считает, что публикация этих данных повысила бы доверие к вакцине и в целом к прививочной кампании.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин направил запрос в Минздрав о количестве заболевших и умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан. В ведомстве ему ответили, что публикация таких сведений нецелесообразна, поскольку они «объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации».

В начале декабря 2021 года «ФВ» писал, что врачи, ученые, популяризаторы доказательной медицины и другие активные граждане попросили правительство открыть данные о вакцинации по примеру ряда стран мира. Авторы инициативы хотят, чтобы любой желающий мог получить ответы на вопросы, как переносятся вакцины людьми разных возрастов и разного состояния здоровья и насколько они эффективны.

Они отмечают, что «единственная доступная статистика по безопасности и эффективности «Спутника» публикуется из Аргентины и Сан-Марино. При этом в письме отмечается, что граждане, подписавшие ее, выступают за вакцинацию, но при этом «нуждаются в аргументации».

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