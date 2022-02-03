Ветеринарный препарат «Телазол» исключили из перечня запрещенных

Россельхознадзор объявил о том, что из перечня лекарственных препаратов, ввоз которых в Россию временно приостановлен, исключен «Телазол 100 мг», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решение принято по результатам оценки материалов, подтверждающих эффективность и безопасность применения лекарственного препарата, полученных Россельхознадзором от его производителя», – говорится в сообщении.

На основании письма Россельхознадзора в декабре 2021 года анестетик «Телазол» внесли в список препаратов, обращение которых запрещено на территории РФ.

«Телазол» является оригинальным препаратом американской компании Zoetis для проведения общей анестезии при диагностических процедурах и хирургических вмешательствах у собак и кошек, а также при кратковременных, болезненных или неприятных для животного процедурах. Речь идет о зашивании ран, обработке абсцессов, кастрации и многих других процедурах.

«Телазол» – ненаркотическое и небарбитуральное инъекционно анестезирующее средство. Его применение не требует дополнительных лицензий, особых условий хранения и учета, а также дорогостоящего оборудования. До запрета «Телазол» использовался более чем в 2100 российских ветучреждениях. Препарат в том числе применяют в зоозащитных организациях, которые работают с бездомными животными по программе отлова и стерилизации.

Как стало известно ранее, приостановлено действие лицензии «БиоФармГарант» на производство ветпрепаратов.

gxpnews