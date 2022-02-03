Голикова заявила о подготовке четырех платформ для быстрого создания вакцин

В России в 2022 году подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций. Об этом на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», – сказала Голикова.

По словам заместителя председателя российского правительства, к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Кроме того, запланировано внедрение быстрых тестов на 43 инфекции для ускорения оказания помощи.

Голикова ранее заявила о начале реализации проекта «Санитарный щит» с января 2022 года.

gxpnews