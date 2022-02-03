LetterOne и Blantyre Capital получат европейские активы южноафриканского фармхолдинга Ascendis Health за долги

Инвестгруппа LetterOne Михаила Фридмана и партнеров совместно с британской инвестиционной компанией Blantyre Capital, являющиеся крупнейшими кредиторами южноафриканского фармацевтического холдинга Ascendis Health, подали ходатайство на приобретение его европейских активов в комиссию по защите конкуренции Республики Кипр. Это часть плана по реструктуризации Ascendis Health, не справляющейся с долговыми обязательствами. LetterOne и Blantyre Capital получат кипрского производителя дженериков Remedica, испанскую Farmalider, занимающуюся выпуском безрецептурных препаратов, и румынскую Sun Wave Pharma. Инвестгруппа LetterOne Михаила Фридмана и партнеров совместно с британской инвестиционной компанией Blantyre Capital, являющиеся крупнейшими кредиторами южноафриканского фармацевтического холдинга Ascendis Health, подали ходатайство на приобретение его европейских активов в комиссию по защите конкуренции Республики Кипр. Это часть плана по реструктуризации Ascendis Health, не справляющейся с долговыми обязательствами. LetterOne и Blantyre Capital получат кипрского производителя дженериков Remedica, испанскую Farmalider, занимающуюся выпуском безрецептурных препаратов, и румынскую Sun Wave Pharma.

В январе 2021 года на LetterOne и Blantyre Capital приходилось 75% долговых обязательств Ascendis.

В июне 2020 года Ascendis договорилась с кредиторами о реструктуризации долга и продлении срока погашения долговых обязательств до конца 2021 года. Тогда предполагалось, что Ascendis продаст часть активов. Но в январе 2021 года L1 Health (подразделение LetterOne) и Blantyre сочли, что стратегия по продаже не отвечает долгосрочным интересам компании и ее акционеров. Кредиторы предложили провести реструктуризацию холдинга через конвертацию ее долговых обязательств во владение активами. Предполагается, что после этого инвесторы предоставят Ascendis кредитную линию на $22,5 млн, которую компания сможет использовать по мере необходимости для финансирования будущей операционной деятельности.

Осенью 2021 года акционеры Ascendis утвердили план по реструктуризации, согласно которому L1 Health и Blantyre Capital обменяют непогашенную задолженность Ascendis на часть активов, включая кипрскую Remedica и румынскую Sun Wave Pharma. В ходатайстве, представленном в комиссию Кипра, фигурирует также испанская Farmalider.

Ascendis Health существует с 2008 года. Ее акции торгуются на фондовой бирже Йоханнесбурга (ЮАР) с 2013 года. С 2015 года холдинг с целью международной экспансии скупал активы в Европе, однако впоследствии это негативно отразилось на его финансовых показателях. В финансовом году, закончившемся 30 июня 2021 года, совокупная долговая нагрузка Ascendis Health равнялась 10,1 млрд южноафриканских рэндов (около $656,7 млн). При этом выручка фармхолдинга в 2021 году составила 2,2 млрд рэндов (около $143,06 млн), а убыток превышал более 1 млрд рэндов ($65 млн). Капитализация компании 31 января 2022 года приближалась к 42 млрд рэндов ($2,7 млрд).

В 2017 году подразделение L1 Retail приобрело 3% испанской сети Dia Group, испытывавшей проблемы с кредиторами, а в 2019 году полностью поглотило ее. LetterOne планировала докапитализировать сеть на $563,9 млн, чтобы «сделать ее лидером испанского рынка розничной торговли», однако в 2021 году выручка Dia снизилась год к году на 3,4% (до $7,4 млрд). Сильнее всего продажи компании просели в Аргентине (-28%) и Бразилии (-14%).

Холдинг инвесткомпании LetterOne зарегистрирован в Люксембурге в 2013 году. Он состоит из четырех основных подразделений: L1 Energy, L1 Technology, L1 Retail и L1 Health.